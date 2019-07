Von: Redaktion DER FARANG | 15.07.19

Foto: The Nation

THAILAND: Die mautpflichtige Autobahn von Nakhon Pathom im Westen Bangkoks bis nach Cha-am in der Provinz Phetchaburi soll nach den Plänen der Highway-Behörde im Jahr 2024 eröffnet werden.

Die Kosten der 109 Kilometer langen Straße wurden mit 70 Milliarden Baht veranschlagt. Die Autobahn wird die Route in den Süden für Touristen und Transporte abkürzen. An der neuen Strecke lebende Einheimische hatten bei öffentlichen Anhörungen vorgeschlagen, den Motorway an die bestehende Nationalstraße Nr. 3510 anzuschließen. Das Ministerium wies den Vorschlag mit der Begründung zurück, dass die Straße 3510 zu viele Kurven habe.