Von: Björn Jahner | 16.04.22

Foto: The Nation

BANGKOK: Autofahrer aufgepasst – die Autobahn Nr. 6 (Bang Pa-in–Nakhon Ratchasima) wird bis Sonntag nur für den Verkehr in Fahrtrichtung Bangkok geöffnet. Mit der Einbahnstraßenregelung auf der Autobahn soll den Menschen die Rückreise aus ihren Heimatprovinzen in die thailändische Hauptstadt erleichtert werden und die Staugefahr reduziert werden.

Vom 11. bis 14. April 2022 wurde die Autobahn nur für den Bangkok verlassenden Verkehr freigegeben, da viele Hauptstädter Bangkok verließen, weil sie zusammen mit ihren Familien das Songkranfest in ihren Heimatprovinzen feiern wollten.

Auf der Webseite der Highway Police Division heißt es, dass Autofahrer, die nach Bangkok zurückkehren wollen, bis Sonntag um Mitternacht die Autobahn Nr. 6 benutzen können. Bis dahin werden auch alle Mautgebühren erlassen.

Die Autobahnauffahrt erfolgt über den Kontrollpunkt Sikhiu-Ban Nong Ree, der sich am Kilometermarker 5 mit der Autobahn 201 kreuzt, und über den Kontrollpunkt Kham Thale So auf die Autobahn 2068 am Kilometermarker 8+607.

Autofahrer, die mit der Route nicht vertraut sind, können den nachfolgenden QR-Code für Google Maps scannen oder die Hotline 1193 anrufen, wo sie weitere Informationen erhalten.