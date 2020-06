Autoabsatz bricht im Mai massiv ein

BANGKOK: Im Monat Mai brach der Absatz von Neufahrzeugen zum 12. Mal infolge ein. Die Autobranche setzte im Inland mit 40.418 Wagen im Jahresvergleich über 54 Prozent weniger Fahrzeuge ab.

Im April betrug der Rückgang sogar 65 Prozent. Die Coronakrise hinterlässt Bremsspuren. Besserung ist nicht in Sicht, im Gegenteil: Experten erwarten, dass sich der Rückgang in den kommenden Monaten noch beschleunigen könnte. Die Federation of Thai Industries (FTI) sieht die Branche schwer unter Druck. „Wir stehen vor einer Herausforderung in bisher nie gekanntem Ausmaß“, heißt es bei der FTI. Wegen der Coronakrise hatten die meisten Fabriken wochenlang geschlossen, hatten Zulieferer Beschäftigte entlassen.