SATTAHIP: Am Mittwoch (4. Oktober 2023) ereignete in den frühen Morgenstunden ein tragischer Unfall, als eine Gruppe thailändischer Touristen in der Nähe des Chuk-Samet-Piers in Sattahip unterwegs war. Ihr Fahrzeug stürzte in das Meer, und trotz sofortiger Rettungsversuche endete das Unglück für zwei der Insassen tödlich.

Der Vorfall wurde der örtlichen Polizei von Sattahip sowie den Rettungskräften um 04.00 Uhr morgens gemeldet, als sie eilig zum Unfallort im Unterbezirk Saamsan in der Provinz Chonburi eilten. Der Unfall ereignete sich auf einer Wellenbrecherplattform, die zum Fährhafen führt, und ließ die örtlichen Behörden und Rettungskräfte fassungslos.

Die Gruppe bestand aus drei jungen Menschen, die von Bangkok aus nach Sattahip gereist waren, um dort ihren Urlaub zu verbringen. Sie befanden sich in einer grauen Toyota-Limousine und hatten ihre Reise beendet, als sie beschlossen, eine Freundin im Unterbezirk Saamsan abzusetzen.

Laut Raweepap M., einem 20-jährigen Überlebenden des Unfalls, führte ein verhängnisvolles Missverständnis zur Tragödie. Er erklärte den Rettungskräften, dass er auf dem Rücksitz saß, während seine Freundin das Fahrzeug lenkte und eine weitere Freundin auf dem Beifahrersitz saß. Durch eine Verwechslung der Straßen gelangten sie auf den Weg zum Pier, was zu einem hitzigen Streit im Auto führte. Plötzlich stürzte das Fahrzeug in die Fluten.

Raweepap gelang es, das Autofenster einzutreten und sich aus dem sinkenden Fahrzeug zu retten. Seine beiden Freundinnen, die Fahrerin und die Beifahrerin, waren jedoch im Auto gefangen und konnten nicht rechtzeitig gerettet werden.

Die Rettungsaktion begann bei Morgengrauen, als Taucher und Rettungsteams vor Ort ankamen. Das Auto wurde schließlich um 07.30 Uhr aus dem Meer geborgen, aber für die beiden Frauen im Wagen kam leider jede Hilfe zu spät.