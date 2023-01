BANGKOK: Ein Autofahrer rammte seinen weißen BMW versehentlich in drei Fahrzeuge, die in einem Tempel in Bangkok geparkt waren, als er auf dem Weg war, den Abt um den Segen für sein neu erworbenes Auto zu bitten. Der Vorfall ereignete sich am Samstagmorgen im Wat Sarod im Bangkoker Stadtteil Rat Burana. Die Polizei wurde um 7.30 Uhr zu dem Unfall alarmiert.

Der 53-jährige Fahrer, der als Khun Chatchai identifiziert wurde, sagte der Polizei, er habe das Auto am Freitag gekauft und den Tempel besucht, um den Segen des Abtes zu erhalten.

Der Mann sagte, er habe angehalten, um nach dem Weg zum Zimmer des Abtes zu fragen. Nachdem er das Fahrzeug wieder in Gang gesetzt hatte, versagten die Bremsen des BMW, so der Mann.

Nachdem die Bremsen versagten, lenkte er das Fahrzeug von den Menschen weg, sagte Khun Chatchai. Das Fahrzeug rammte einen Pickup und zwei Limousinen, bevor es schließlich gegen einen Altar in der Nähe des Eingangs zu einer Halle krachte.

„Zum Glück krachte das Auto nicht in die Halle, sonst hätte es noch schlimmer kommen können“, so der Fahrer. Die Polizei hat Khun Chatchai und die Besitzer der beschädigten Fahrzeuge zum Verhör vorgeladen. Es wurden keine Verletzten gemeldet.