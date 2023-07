Von: Björn Jahner | 24.07.23

Foto: The Nation

BANGKOK: Feuerwehrleute und Beamte der Polizeistation Phra Pradaeng eilten am Sonntagabend in den Bangkoker Stadtteil Yan Nawa, nachdem sie darüber informiert wurden, dass ein Auto auf der Bhumibol-Brücke in Flammen aufgegangen war.

Berichten zufolge brauchten die Feuerwehrleute mehr als 30 Minuten, um die Flammen zu löschen, die den Toyota Harrier zerstört hatten. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt.

Der thailändische Besitzer des Wagens, 55, sagte, dass er mit seiner Familie auf dem Heimweg von der Rama III Road über die Bhumibol-Brücke gewesen sei, als er zwei Explosionen hinter sich hörte.

Nachdem er die Explosionen gehört hatte, beschloss er, die Brücke hinunterzufahren, musste aber am Straßenrand anhalten, als er bemerkte, dass aus dem Heck Rauch austrat.

Er fügte hinzu, dass er und seine Familie es geschafft hätten, rechtzeitig aus dem Auto zu springen, bevor es in Flammen aufgegangen sei.

Das verbrannte Fahrzeug wird zur weiteren Untersuchung auf dem Polizeirevier von Phra Pradaeng aufbewahrt, da die Ursache der Explosion noch nicht bekannt ist.

