PATTAYA: Die International Festival and Event Association of Asia (IFEA) hat das “Pattaya International Fireworks Festival” als „eines der drei wichtigsten maritimen Tourismusfestivals in Asien“ ausgezeichnet.

Das bei ausländischen als auch inländischen Touristen gleichermaßen beliebte Feuerwerksfestival wird normalerweise Ende November auf der Pattaya Beach Road ausgerichtet und wurde ursprünglich zu Ehren des verstorbenen Königs Bhumibol Adulyadej (Rama IX.) ins Leben gerufen.

Insgesamt nahmen fast 20 Länder an dem jährlichen Duell der weltbesten Pyrotechniker am Pattaya Beach teil und haben das Feuerwerksfestival weltweit bekanntgemacht.

Die Stadt Pattaya kündigte bereits weitere Verbesserungen an, damit das Festival im nächsten Jahr die gleiche Auszeichnung erhält.