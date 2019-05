Von: Redaktion DER FARANG | 04.05.19

BANGKOK: Die Liste der 250 von den Militärs handverlesenen Senatoren liegt vor. Es wird erwartet, dass einige Kabinettsminister und Mitglieder des Übergangsparlaments (NLA) in Kürze ihr Amt niederlegen für einen Sitz im Oberhaus.

Der stellvertretende Premierminister Prawit Wongsuwon sagte am Freitag, die Liste mit 250 Namen sei abgeschlossen. Er wollte aber nicht bestätigen, dass einige Mitglieder der NLA und einige Kabinettsminister Senatoren werden. Der Militärrat NCPO will am 11. Mai die Namen der Senatoren bekanntgeben, nachdem die Wahlkommission das offizielle Ergebnis der Wahl der 500 Mitglieder des neuen Repräsentantenhauses veröffentlicht hat. Die beiden Häuser mit zusammen 750 Sitzen werden den nächsten Premierminister wählen, dazu reicht die einfache Stimmenmehrheit. Medien berichten, dass Arbeitsminister General Adul Saengsingkaew am Mittwoch kommendet Woche zurückgetreten wird, um dem von der Junta ernannten Senat beizutreten. Auf der Liste wird weiter Umweltminister Surasak Kanchanarat vermutet.