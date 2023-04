KRABI: Ein 57-jähriger australischer Geschäftsführer eines Resorts in Krabi wurde von dem Ehemann einer seiner Angestellten getötet, die sich offenbar über ihre Bezahlung aufregte.

Die Polizei von Ao Nang teilte der Presse mit, dass sie vom Krankenhaus in Krabi benachrichtigt wurde, dass ein ausländischer Mann am Dienstagmorgen (4. April 2023) für tot erklärt wurde. Wie die Polizei von Ao Nang mitteilte, wurden an seinem Körper mehrere Stich- und Schlitzwunden festgestellt.

Bei dem Opfer handelte es sich um einen 57-jährigen Australier. Er war der Ehemann der thailändischen Besitzerin des Resorts und half bei der Verwaltung und dem Betrieb im Unterbezirk Khao Thong im Bezirk Mueang Krabi, so die Polizei von Ao Nang.

Angestellte des Resorts sagten der Polizei von Ao Nang, dass die Ehefrau des Verdächtigen, die von der Polizei nicht identifiziert wurde, zum Personal des Resorts gehört. Ihr Ehemann hatte vor dem Vorfall mit dem Opfer über das Gehalt seiner Frau verhandelt. Berichten zufolge eskalierte ein verbaler Streit über ihr Gehalt, der zu dem Vorfall führte.

Der 24-jährige Verdächtige aus Songkhla stellte sich später der Polizei von Ao Nang. Die Beamten teilten der Presse mit, dass erwegen Mordes angeklagt wurde. Der Mann hat die Tat zugegeben, aber die genauen Umstände und das Motiv sind noch nicht ganz klar, so die Polizei.

Die Ehefrau des Australiers sagte, dass der Leichnam ihres Mannes zur Beerdigung nach Phuket gebracht wird und bat darum, in dieser sensiblen Zeit nicht gestört zu werden. Auch der Name des Resorts wurde von der Polizei bis zum Abschluss der Ermittlungen und auf Wunsch der Familie des Opfers nicht genannt.