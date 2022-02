Australischer Ökonom in Myanmar doch weiter in Haft

YANGON/PHNOM PENH: Der im Zuge des Militärputsches in Myanmar festgenommene australische Ökonom Sean Turnell ist offenbar doch weiterhin in dem Krisenland in Haft. Der kambodschanische Ministerpräsident Hun Sen, der in dem Fall zu vermitteln versucht, hatte am Montag bekanntgegeben, Turnell sei freigelassen worden. In einer Mitteilung auf Facebook schob Hun Sen später jedoch hinterher, es habe sich um einen Fehler gehandelt. «Tatsächlich wurde der australische Staatsbürger nicht freigelassen», hieß es.

«Die Konfusion kommt daher, dass ich falsche Informationen bekommen habe, bitte verzeihen Sie mir den unbeabsichtigten Fehler», schrieb Hun Sen. Das australische Außenministerium bestätigte der Nachrichtenagentur AAP die Angaben.

Turnell, ein enger Wirtschaftsberater der bei dem Putsch vom 1. Februar 2021 entmachteten Regierungschefin Aung San Suu Kyi, war vor einem Jahr inhaftiert worden. Ihm wird vorgeworfen, gegen ein Gesetz zum Schutz von Staatsgeheimnissen verstoßen zu haben. Dem Australier droht eine Höchststrafe von 14 Jahren Haft.

Auch das Außenministerium in Canberra erklärte, die Militärregierung in Myanmar habe Australien mitgeteilt, dass Turnell weiter inhaftiert bleibe. «Die australische Regierung wiederholt ihre Forderung nach der sofortigen Freilassung von Professor Turnell und nach der Wahrung seiner Rechte und seines Wohlergehens», so das Ministerium.

Kambodscha hat derzeit den Vorsitz der südostasiatischen Staatengemeinschaft Asean inne. Regierungschef Hun Sen reiste im Januar als erster ausländischer Regierungschef nach dem Putsch nach Myanmar, was viel Kritik und Proteste zur Folge hatte. Dabei soll er sich nach eigenen Angaben um eine Freilassung Turnells bemüht haben.

Seitdem sich die Generäle im früheren Birma vor einem Jahr an die Macht geputscht haben, sitzt die bis dahin faktisch regierende Friedensnobelpreisträgerin Suu Kyi im Hausarrest. Sie steht wegen zahlreicher Vorwürfe vor Gericht. Menschenrechtler sprechen von einem Schauprozess. Das Land versinkt derweil in Chaos und Gewalt.