MELBOURNE (dpa) - In Australien sind knapp 1,6 Tonnen der synthetischen Droge Crystal Meth im Wert von mehr als 740 Millionen Euro sichergestellt worden.

Das Rauschgift - eigentlicher Name Methamphetamin - wurde in einem Frachter in Melbourne entdeckt, der aus Thailand kam. Die Drogen waren in vakuumdicht verschlossenen Tüten verpackt, die in Lautsprecherboxen versteckt waren. Nach Angaben der australischen Polizei vom Freitag handelt es sich um die größte Menge Rauschgift, die jemals auf australischem Boden beschlagnahmt wurde.

Insgesamt wurden an Bord des Frachters aus Bangkok 1.596 Kilogramm Crystal Meth sichergestellt. Darüber hinaus sicherten die Beamten 37 Kilogramm Heroin. Der Polizei zufolge gab es in Zusammenhang mit dem Fund bislang keine Festnahmen. Die Ermittler machten dazu keine näheren Erläuterungen. Offen blieb auch, wann der Schlag gegen die internationale Drogenszene gelang. Nach Schätzungen werden in Australien pro Jahr annähernd zehn Tonnen Crystal Meth konsumiert. Die Droge wird auch Ice oder Meth genannt.