Von: Redaktion DER FARANG | 03.10.19

PATTAYA: Ein Hotelgast aus Australien musste in ihrem Zimmer ein mit Make-up verdrecktes Handtuch säubern, um bei der Abreise die Kaution wiederzubekommen.

Die Frau hat ihre ungewöhnliche Geschichte in den sozialen Medien erzählt. Danach stand sie bei ihrer Abreise an der Rezeption, als eine Überprüfung ihres Zimmers ein schmutziges Handtuch ergab. Mitarbeiter stellten die Australierin vor die Wahl: Sie bekäme ihr Deposit nicht zurück, sollte sie das Handtuch nicht waschen, berichtet „Thai Residents“. Das hatte die empörte Ausländerin noch nicht erlebt, obwohl sie in zahlreichen Ein- bis Sechs-Sterne-Hotels übernachtet hatte. Der Frau blieb nichts anderes übrig, als in ihr Zimmer zurückzukehren und mit einem von der Rezeption überlassenen Reinigungsmittel das Handtuch zu säubern. Später bekam sie ihre Kaution zurück. Die Ausländerin hatte das Waschen des Handtuchs auf Video aufgenommen. Doch da sie nicht wusste, an wen sie sich wenden sollte, unterblieb eine offizielle Klage gegen das Hotel.