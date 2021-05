Australier wegen krimineller Aktivitäten festgenommen

NAKHON SI THAMMARAT: Ein Australier wurde am Montagabend in der südlichen Provinz von Beamten des Armed Forces Security Centre des Royal Thai Armed Forces Command wegen des Verdachts der Beteiligung an grenzüberschreitender Kriminalität in Phuket verhaftet.

Der 47-jährige fuhr eine in Bangkok registrierte Toyota-Limousine. Bei seiner Durchsuchung wurde ein Reisepass mit einem vor mehr als einem Jahr abgelaufenen Einreisevisum und ein gefälschter Führerschein gefunden. Sicherheitsbehörden verdächtigen den Australier, in den Drogenhandel und das Entertainmentgeschäft in Phuket verwickelt zu sein. Er wird beschuldigt, thailändische Frauen für Ausländer, die mit einer transnationalen kriminellen Bande in Phuket verbunden sind, vermittelt zu haben. Vor etwa drei Monaten mietete er ein Auto in einem Geschäft in Phuket, das ihn auch mit einem gefälschten Führerschein versorgte.

Der Australier zog dann nach Nakhon Si Thammarat. In den letzten drei Monaten hatte er in vier verschiedenen Hotels gewohnt. Er wurde zunächst wegen Überschreitung seines Visums festgehalten, während die Ermittlungen über seine mutmaßlichen kriminellen Aktivitäten fortgesetzt wurden.