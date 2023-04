Von: Björn Jahner | 25.04.23

PHUKET: Ein australischer Tourist wurde tot in einer Isolationszelle der Polizeistation von Patong auf Phuket aufgefunden, nachdem er angeblich betrunken war und einen Aufruhr verursacht hatte. Der mysteriöse Tod, der auf Überwachungskameras festgehalten wurde, führte zu einer raschen polizeilichen Untersuchung.

Am Montag (24. April 2023) meldeten die Behörden der Polizeistation von Patong, dass der Mann in einer Einzelzelle erhängt worden war. Der 29-Jährige wurde an einem Seil hängend aufgefunden und wies keine Anzeichen eines Angriffs auf. Eine gründliche Autopsie wurde durchgeführt, um die Todesursache zu ermitteln, berichtet das thailändische Nachrichtenportal Daily News.

Der Verstorbene war ein Tourist, der in einem Hotel in der Nähe von Patong Beach wohnte und andere Gäste belästigt hatte. Er wurde auf der Polizeistation in Gewahrsam genommen, um ihn zu beruhigen. Es wird vermutet, dass er das Seil aus seiner Hose benutzt hat, um sich zu erhängen, während der diensthabende Beamte in der Mittagspause war.

Die Behörden arbeiteten mit der australischen Botschaft in Thailand zusammen, um die Angehörigen des Mannes zu kontaktieren und die Abholung des Leichnams für weitere Untersuchungen zu koordinieren. Die genaue Todesursache ist noch unklar, da die Ergebnisse der Autopsie und der Bluttests noch ausstehen.