Australier stirbt bei nächtlichem Bootsausflug

Von: Redaktion DER FARANG | 07.06.21

KRABI: Polizei untersucht den mysteriösen Tod eines Mannes aus Sydney, der Anfang Juni mitten in der Nacht mit einem kleinen Boot von der Koh Pu hinausfuhr und nicht zurückkehrte.

Der 28-jährige Robert Wojcik lebte als Tauchlehrer auf der malerischen Insel Pu, die vor der Westküste der Provinz Krabi liegt. Der talentierte Segler machte 2010 seinen Abschluss an Sydneys bekanntem Scots College, bevor er die Welt bereiste und als Tauchlehrer arbeitete. Familie und Freunde schlugen am 2. Juni Alarm, als er von einem nächtlichen Ausflug auf dem Meer nicht zurückkehrte.

Am nächsten Morgen machten sich einheimische Fischer auf die Suche nach dem Australier, entdeckten aber nur ein leeres Boot, das auf dem Wasser trieb. Die Polizei untersucht seinen Tod und geht davon aus, dass er offenbar über Bord ging. Später wurde seine Leiche gefunden.

Die Schlüssel zum Boot steckten noch im Zündschloss und seine Brieftasche und sein Rucksack befanden sich an Bord. Was fehlte, war sein iPad, das er benutzte, um mit seiner Familie in Australien zu kommunizieren. Der letzte Kontakt war gegen 21.30 Uhr ein Gespräch mit seinem Vater. Wojcik lebte seit Dezember 1919 in Thailand.