Von: Redaktion DER FARANG | 05.06.19

BANGKOK: Ein in Thailand geborener Australier wurde in Australien zu 40 Jahren und drei Monaten Haft verurteilt, weil er Kinder, darunter elf Babys, in Thailand und Australien missbraucht hat.

Die Staatsanwaltschaft sagte, die Straftaten des 31-Jährigen seien der schwerste Fall von Sexualstraftaten in Australien, und Richterin Liesl Chapman nannte ihn ein Raubtier: „Sie sind der schlimmste Albtraum eines Kindes, Sie sind der Schrecken aller Eltern, Sie sind eine Bedrohung für die Gemeinschaft.“

Seine Straftaten hat er zwischen Juni 2011 und seiner Festnahme im Januar 2018 in Adelaide begangen. Richter Chapman sagte, sein jüngstes Opfer sei erst 15 Monate alt gewesen, und er habe die Windel eines Kindes entfernt, um es im Schlaf zu missbrauchen. Der Angeklagte war im Besitz von 12.500 Bildern und 650 Videos über die Ausbeutung von Kindern. Auf 415 Bildern und 251 pornografische Videos hatte er seine eigenen Verbrechen festgehalten. Der Australier war Teil eines internationalen Pädophilen-Rings. Während der zweijährigen Untersuchung durch Interpol wurden in Thailand, Australien und den USA insgesamt neun Personen festgenommen. Ein Thai, führender Administrator einer Website, wurde bereits zu 146 Jahren Gefängnis verurteilt.