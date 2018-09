Von: Redaktion DER FARANG | 03.09.18

CHIANG MAI: Ein 45-jähriger Australier wurde tot in seinem Zimmer im achten Geschoss des Condominiums One Plus aufgefunden.

Eine Mitarbeiterin der Wohnanlage bemerkte auf dem Flur einen üblen Geruch und benachrichtigte den Hausmeister, der die Zimmertür öffnete und den Toten entdeckte. Der Mann lag auf dem Boden, Blut war aus Mund und Nase ausgetreten. Laut der Polizei gab es keine Spuren eines Kampfes im Raum. Ein Arzt und forensische Beamte, die den Leichnam untersuchten, sagten, der Mann sei seit ungefähr sieben Tagen tot. Mehrere leere Flaschen thailändischen Alkohols wurden im Raum gefunden. Der Australier hatte das Zimmer seit einem Jahr gemietet. Er soll allein gelebt und reichlich Alkohol getrunken haben. Die Leiche wurde in das Krankenhaus Maharaj Nakorn gebracht. Eine Obduktion soll die Todesursache ermitteln.