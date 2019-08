Von: Redaktion DER FARANG | 27.08.19

PEKING/SYDNEY (dpa) - China will den australischen Schriftsteller und ehemaligen chinesischen Diplomaten Yang Hengjun wegen Spionage vor Gericht stellen.



Gegen den 54-Jährigen, der bereits seit mehr als sieben Monaten in Haft sitzt, wurde in Peking Anklage erhoben. Australiens Außenministerin Marise Payne äußerte sich am Dienstag «sehr besorgt» über Yangs Schicksal, der seit 2002 die australische Staatsbürgerschaft hat. Sie forderte die Volksrepublik auf, den Fall schnellstmöglich aufzuklären.

Yang ist in China als Romanautor und Blogger bekannt. Er kommentiert regelmäßig die chinesische Politik und äußert sich dabei zuweilen kritisch über die Kommunistische Partei. Bevor er die australische Staatsbürgerschaft annahm, arbeitete er im chinesischen Außenministerium. Der Autor war im Januar bei einem Aufenthalt in der südchinesischen Stadt Guangzhou verschwunden. Erst nach mehreren Monaten gab China zu, dass er festgenommen wurde.

Yang war bereits 2011 für mehrere Tage in China verschwunden. Später gab er an, es habe sich um ein «Missverständnis» mit den chinesischen Behörden gehandelt. Inzwischen durften ihn australische Diplomaten besuchen. Außenministerin Payne forderte Peking auf, die genauen Gründe zu nennen, warum er festgehalten wird. Zudem appellierte sie an die chinesische Regierung, Familie und Anwälten Zugang zu gewähren.

Yangs Anwalt Rob Stary sagte der australischen Nachrichtenagentur AAP, vermutlich stehe die Festnahme mit Yangs Eintreten für die Demokratiebewegung in Zusammenhang. Auf Spionage stehen in China lange Haftstrafen. In besonders gravierenden Fällen kann auch die Todesstrafe verhängt werden.