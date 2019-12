Von: Redaktion DER FARANG | 16.12.19

PATTAYA: Die Polizei hat einen Australier mit Overstay verhaftet, der in einem Hostel einem Touristen aus dessen Zimmer Bargeld, eine Kamera und einen Laptop gestohlen hatte.

Der 42-Jährige hatte offensichtlich in das Hostel eingecheckt in der Absicht, Gäste zu bestehlen. Die Polizei wertete Überwachungskameras aus und kam dem Dieb so auf die Spur. Er hatte das Hostel nach der Straftat verlassen und sich in einem Hotel an der Soi Paniad Chang ein Zimmer besorgt. Der Australier wurde von der Polizei auf der Soi Bongkot gesichtet und festgesetzt. Die gestohlenen Gegenstände fanden die Beamten in seinem Hotelzimmer. Bei Überprüfung des Australiers stellten die Polizisten zudem fest, dass er seine Aufenthaltsgenehmigung überschritten hatte.