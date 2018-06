PATTAYA: Ein 21 Jahre alter australischer Urlauber wurde am frühen Donnerstagmorgen auf der Toilette einer Disco an der Walking Street niedergestochen.

Als die Polizei gegen 4.30 Uhr an der Mixx Discotheque in Südpattaya eintraf, war der Verletzte bereits in das Krankenhaus Pattaya City gebracht worden. Seine Stiefmutter, eine Thai, berichtete, dass die zehnköpfige Familie in der Disco Spaß gehabt hatte. Später sei der 21-Jährige auf die Toilette gegangen und mit einer Stichwunde in der Brust zurückgekommen. Die Polizei wertet Überwachungskameras aus und will den australischen Touristen vernehmen, um das Motiv für die Messerattacke zu erfahren.