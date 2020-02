Von: Redaktion DER FARANG | 20.02.20

BRISBANE (dpa) - In Australien hat ein Familienvater mutmaßlich seine Frau und drei Kinder mit Benzin übergossen und getötet.



Der Vorfall löste Entsetzen im ganzen Land aus, Trauernde legten in einem Vorort von Brisbane Blumen nieder, wie die australische Nachrichtenagentur AAP am Donnerstag berichtete. Die 31 Jahre alte Ehefrau hatte den Brand am Mittwoch zunächst schwer verletzt überlebt, starb aber Stunden später im Krankenhaus. Die kleinen Kinder - 6, 4 und 3 Jahre alt - verbrannten in einem Auto. Der Mann starb laut Polizei an einer Wunde, die er sich selbst zugefügt hatte, auf einem Fußweg.

Laut Zeugenangaben schrie die Frau noch, «er hat mich mit Benzin übergossen», als sie von den Flammen erfasst wurde. Die Polizei ermittelt, sprach aber nicht von einem Mord. Der australische Premierminister Scott Morrison hingegen sagte, das Land sei schockiert, dass diese Familie «sinnlos ermordet» worden sei.

Medienberichten zufolge hatte sich das Paar Ende 2019 getrennt. In Australien kamen im vergangenen Jahr nach Angaben einer Hilfskampagne 63 Frauen und 23 Kinder durch Gewalt im häuslichen Umfeld zu Tode. «Die riskanteste Zeit für eine Frau sind tatsächlich die ersten sechs Monate nach der Trennung, dann ist das Risiko für sie am höchsten, dass der Ex-Partner sie umbringt», sagte die Universitätsexpertin Kerry Carrington dem Radiosender ABC.