Von: Björn Jahner | 13.10.19

BANGKOK: Anlässlich der königlichen Barkenprozession am 24. Oktober veranstaltet die Royal Thai Navy in Zusammenarbeit mit der Shopping Mall Iconsiam noch bis zum 31. Oktober eine Sonderausstellung zu dem historischen Ereignis in dem Luxuseinkaufszentrum am Chao-Phraya-Fluss.

Präsentiert werden 52 Miniaturmodellboote in der Original-Formation der Prozession und jede Menge Hintergrundinformationen zu jedem Boot. Mit Panorama-Hologrammen- und Augmented-Reality-Technologie sowie anderen Multimedia-Effekten wird die Geschichte der Barkenprozession auf verblüffende Weise vermittelt. Ziel der Organisatoren ist, ein besseres Verständnis für die Tradition, die Entstehung und die Geschichte der Prozession zu vermitteln. Der Eintritt ist frei.