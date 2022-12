Von: Björn Jahner | 31.12.22

Foto: The Nation

AYUTTHAYA: Das Nationalmuseum in der Provinz Ayutthaya in der Zentralebene des Landes hat offiziell sein neues Gebäude für Goldartefakte eröffnet, in dem jahrhundertealte Goldschmuckstücke aus der alten siamesischen Hauptstadt ausgestellt sind.

Viele der ausgestellten Stücke sind königliche Insignien und persönliche Gegenstände der Könige aus der Ayutthaya-Periode (1351-1767).

Das neue Gebäude des Chao-Sam-Phraya-Nationalmuseums zeigt goldene Artefakte, die in den Depots der Tempel der Provinz, die offiziell Phra Nakhon Si Ayutthaya heißt, gefunden wurden. Zu den Tempeln aus der Ayutthaya-Periode gehören Wat Ratchaburana, Wat Mahathat, Wat Suwan Chedi und Wat Phutthaisawan.

Unter den 2.244 ausgestellten Gegenständen befinden sich das Schwert des Sieges (Phra Sang Khan Chaisri) – eines der alten königlichen Insignien –, der königliche Elefantensattel Phra Kachathan, die Krone Chula Mongkut und der Hut Phra Suwan Mala.

Als Neujahrsgeschenk des Kulturministeriums ist der Zugang zu dem neuen Gebäude von noch bis zum kommenden Montag (2. Januar 2023) für die Öffentlichkeit kostenlos.

Kulturminister Ittipol Khunpluem besichtigte bei seinem Besuch des Museums am Donnerstag (29. Dezember 2022) das Gebäude mit den goldenen Artefakten. Er wurde von hochrangigen Beamten der Abteilung für Schöne Künste begrüßt, darunter deren Generaldirektor Phanombootra Chandrajoti.

Das neue Gebäude hat zwei Stockwerke und eine Fläche von 3.275 Quadratmetern. Es ist in drei Ausstellungsbereiche unterteilt: Königliche Gold-Insignien und königliche persönliche Gegenstände, goldene Buddha-Bilder und Buddha-Reliquien sowie eine Ausstellung über die Geschichte, wie die Buddha-Reliquien in die Pagoden verschiedener Tempel in Ayutthaya gebracht wurden.