Ausstellung im New Yorker Met-Museum zeigt Geschichte des Kimonos

NEW YORK: Die Geschichte des Kimonos in den vergangenen rund 200 Jahren zeigt das New Yorker Metropolitan Museum in einer neuen Ausstellung. Die Schau «Kimono Style», die bis zum 20. Februar 2023 zu sehen ist, zeigt rund 60 verschiedene Kimonos in allen möglichen Mustern und Farben - und erläutert die wechselseitigen Einflüsse zwischen dem japanischen Gewand und westlicher Mode.

«Diese herausragende Ausstellung zeigt den Kimono aus einer transnationalen Perspektive, betont die künstlerischen Konversationen zwischen Japan und dem Westen und den anhaltenden Einfluss des Kleidungsstücks auf Designer auf der ganzen Welt», sagte der österreichische Museumsdirektor Max Hollein bei einer Vorbesichtigung am Montag.