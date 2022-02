Von: Björn Jahner | 26.02.22

BANGKOK: Anlässlich des 160-Jahre-Jubiläums der thailändisch-deutschen Beziehungen lädt das Goethe-Institut Thailand gemeinsam mit der Deutschen Botschaft in Bangkok und River City Bangkok zu einem inspirierenden Rundgang auf deutschen Spuren in Bangkok und thailändischen Spuren in Berlin ein.

Manchmal klein und subtil, dann wieder so groß, dass sie das Stadtbild prägen – die Verflechtungen der thailändisch-deutschen Freundschaft zeigen sich auf unterschiedlichste Art und Weise. Hinter jeder dieser Spuren stecken faszinierende Geschichten, die teilweise bis ins 19. Jahrhundert zurückreichen.



Durch die Linsen der renommierten Fotografen Ralf Tooten (Bangkok) und Wolfgang Bellwinkel (Berlin) fügen sich die Geschichten aus zwei sehr unterschiedlichen Städten zu einer umfangreichen Fotoausstellung zusammen, die die gegenseitigen Einflüsse widerspiegeln.



Tootens und Bellwinkels Fotografien rücken Details in den Vordergrund, die häufig unbemerkt bleiben, das Stadtbild der zwei Metropolen jedoch in neuem Licht erstrahlen lassen. Vor allem aber laden sie das Publikum ein, diese Spuren auf den Straßen von Bangkok oder Berlin selbst (neu) zu entde­cken.



Konzept und Idee dieses Projekts basieren auf den Erfahrungen von Maren Niemeyer, die nach 28 Jahren in Berlin 2016 als Direktorin des Goethe-Instituts nach Bangkok kam. Beim Eintauchen in die thailändische Metropole entdeckte sie hin und wieder etwas Vertrautes, etwas, das nur aus Deutschland stammen konnte. Im Laufe der Jahre entstand so eine lange Liste deutscher Spuren in Bangkok, die um thailändische Spuren in Berlin ergänzt wurde.



Der deutsche Schriftsteller Martin Schacht folgte diesen gegenseitigen Einflüssen beider Städte und entdeckte spannende Geschichten, die die vielseitige Beziehung zwischen Thailand und Deutschland verkörpern. Von siamesischen Prinzen im damaligen Preußen bis hin zum Wiederaufleben des berühmten Mandarin Oriental Hotel am Ufer des Chao Phraya durch die deutsche Avantgarde-Fotografin Germaine Krull.



Das offizielle Buch Deutsche Spuren in Bangkok und thailändische Spuren in Berlin begleitet die Ausstellung und inspiriert Leserinnen und Leser, in die Geschichten und Fotos einzutauchen.



Die Ausstellung findet noch bis zum 31. März in der RCB Photographer’s Gallery im zweiten Stock der River City Bangkok in der Charoen Krung Road Soi 24 statt. Eintritt frei. Weitere Informationen erhalten Sie beim Goethe-Institut Thailand.