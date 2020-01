Aussichtspunkt auf Berggipfel renoviert

Von: Björn Jahner | 26.01.20

THAILAND: Die Tambon Administrative Organisation (TAO) von Wang Maprang in der Provinz Trang in der Südregion von Thailand hat den Aussichtspunkt auf dem Berg Wang Pha Mek für 120 Millionen Baht renoviert.

Er erfreut sich bei Besuchern großer Beliebtheit, die den Sonnenaufgang über den Bergen und das Nebelmeer in den Tälern beobachten möchten. Die Touristenattraktion befindet sich im Bezirk Wang Wiset und ist über einen 600 Meter langen Wanderweg erreichbar. Für den Aufstieg zur Bergspitze ab dem Vorgipfel benötigt man je nach Kondition ca. eine Stunde. Der Wanderweg ist täglich ab 4.30 Uhr geöffnet, für diejenigen, die sich an dem Nebelmeer vor Sonnenaufgang erfreuen möchten, und wird erst in den späten Nachmittagsstunden geschlossen, um Besuchern zu ermöglichen, auch den Sonnenuntergang zu genießen. Um Ausflüglern einen angenehmen Aufenthalt zu bieten, wurde die zuvor unbefestigte Straße zum Vorgipfel asphaltiert und die Plattform des Aussichtspunktes renoviert. Auf dem Vorgipfel wurden alle öffentlichen Einrichtungen wie Toiletten und Parkplätze aufgewertet sowie ein parkähnlicher Garten angelegt, der mit Dinosaurier-, Elefanten- und Fischskulpturen dekoriert ist. Als Blickfang dient ein künstlich angelegter Wasserfall.