Von: Redaktion DER FARANG | 16.12.22

Eva (Ida Ursin-Holm) verdient sich als Teil eines Wanderzirkus ihren Lebensunterhalt in der Romanverfilmung aus Norwegen "Das Löwenmädchen". Foto: 2016 Filmkameratene As

BERLIN/OSLO: Die kleine Eva wird vom Schicksal vor eine besondere Herausforderung gestellt: Ihre Haut ist wie von blondem Fell überzogen. Grund dafür ist ein seltener Gendefekt. Das Mädchen kämpft mit Ablehnung und Demütigung und wünscht sich ein normales Leben. In ihrem Umfeld gibt es eine kleine Schar Menschen, die Eva unterstützt. «Das Löwenmädchen» sucht und findet seinen Weg. Regisseurin und Drehbuchautorin Vibeke Idsøe verfilmte 2016 den gleichnamigen Roman des Norwegers Erik Fosnes Hansen mit starken Darstellern und aufwendiger Ausstattung. Arte zeigt die knapp zweistündige, norwegisch-deutsche Co-Produktion an diesem Freitag um 20.15 Uhr.

Gustav Arctander ist Bahnhofsvorsteher in einer kleinen Provinzstadt. Seine Frau stirbt bei der Geburt des ersten gemeinsamen Kindes. Das Baby lebt, doch Gustav ist verstört: Denn das Mädchen ist am ganzen Körper behaart. Der Arzt versichert ihm, die Haare würden in den nächsten Tagen ausfallen, doch das Fell bleibt. Gustav kann mit der Situation nur schwer umgehen. Er engagiert eine jugendliche Amme, Hanna, die sich um das Kind mit dem Namen Eva kümmert. Hanna schließt Eva ins Herz, behandelt sie liebevoll und vorurteilsfrei. Sie setzt sich für das Mädchen ein, damit es an die frische Luft und irgendwann die Schule besuchen darf.

Denn Gustav versteckt die Kleine im Haus. Er ist zerrissen zwischen Scham und Mitgefühl. Mal sperrt er das Mädchen in die Abstellkammer, mal ist er nachsichtig. Als sich Eva sehnlichst einen Besuch des Weihnachtsbaumfestes wünscht, gibt er nach und nimmt das Mädchen gemeinsam mit Hanna mit. Er kauft der Kleinen extra schicke Schuhe. Das Verhältnis zu seiner Tochter bleibt aber ambivalent.

In der Schule hat es die mathematisch begabte Eva nicht leicht, als Mädchen und als Jugendliche wird sie gehänselt. Ihren Kummer verbirgt sie vor dem Vater. Eines Tages bringt Gustav Eva zu einem Dermatologen-Kongress in Kopenhagen - in der Hoffnung, dem Mädchen könne geholfen werden. Stattdessen wird das Kind dort vorgeführt. Später schließt sich Eva einer Show an, in der Menschen mit körperlichen Besonderheiten auftreten. Sie verdient damit Geld und wird schließlich Mathematik-Professorin.

Mit ihrem Aussehen geht sie offensiv um und nimmt damit vermeintlichen Spöttern den Wind aus den Segeln: Im Vorlesungssaal bezeichnet sie ihre Behaarung als «luxuriösen Pelzmantel, für den so einige Frauen bereit wären geradezu unanständige Summen hinzublättern». Als Gustav, der sich stets so schwer tat, seiner Tochter seine Zuneigung zu zeigen, stirbt, hinterlässt er Eva eine Mappe. Und die junge Frau weiß nun, dass der Vater sie geliebt hat.

Gespielt wird der verschlossene Bahnhofsvorsteher Gustav vom schwedischen Starschauspieler Rolf Lassgård, der einst in der Rolle des Kurt Wallander in den Verfilmungen der Henning-Mankell-Krimis bekannt wurde. Die Rolle der Eva teilen sich Aurora Lindseth-Løkka, Mathilde Thomine Storm und Ida Ursin-Holm.

«Das Löwenmädchen» konzentriert sich auf die Kindheit und Jugend der Protagonistin und blendet das politische Umfeld - zwei Weltkriege - aus. Als das Leben der erwachsen gewordenen Eva so richtig beginnt, endet der Film - eine durchaus nachvollziehbare, künstlerische Entscheidung. Das wäre dann wohl genug Stoff für eine Fortsetzung.