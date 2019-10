TRIPOLIS (dpa) - Wenn es um das Bürgerkriegsland Libyen geht, spielt Deutschland bislang kaum eine große Rolle. Lediglich deutsche Rettungsschiffe sorgen für Schlagzeilen. Außenminister Maas will das ändern.

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) ist am Sonntag zu einem nicht angekündigten Besuch im nordafrikanischen Bürgerkriegsland Libyen eingetroffen. In dem Küstenort Suara wollte er Ministerpräsident Fajis al-Sarradsch treffen, der die international anerkannte Regierung führt.

Deutschland hat sich diplomatisch offiziell in dem seit Jahren andauernden Konflikt bislang zurückgehalten, gehört aber zu den international wichtigsten Geldgebern. Unmittelbar vor der Reise kam es kurz vor der libyschen Küste bei Suara zu einem Zwischenfall mit dem deutschen Rettungsschiff «Alan Kurdi».

Am Samstag sei die «Alan Kurdi» bei der Rettung von Migranten im Mittelmeer von drei libyschen Schiffen bedrängt worden, sagte ein Sprecher der Hilfsorganisation Sea-Eye. Maskierte hätten Warnschüsse in die Luft und ins Wasser abgegeben. Viele Migranten seien in Panik ins Wasser gesprungen, auch sie seien mit Maschinenpistolen bedroht worden. 91 Personen seien gerettet worden, ein Mann gelte als vermisst. Die libysche Küstenwache wies die Anschuldigungen zurück. Der Vorfall ereignete sich laut Sea Eye vor der Küste von Suara.

«Es ist bemerkenswert, dass der deutsche Außenminister genau in der Stadt ist, von der die aggressiven Küstenwächter gesendet worden sind», sagte Sea-Eye-Sprecher Gorden Isler der dpa weiter. «Wir würden uns wünschen, dass unser Außenminister nicht nur mit den Leuten redet, die uns bedrohen, sondern auch mit uns.» Es gebe Anzeichen, dass es zwischen Küstenwächtern, Milizen und Menschenhändlern «große personelle Überschneidungen» gebe.

Die EU unterstützt die libysche Küstenwache darin, Migranten, die über das Mittelmeer nach Europa wollen, zurück in das Bürgerkriegsland zu bringen. Die Vereinbarung ist hoch umstritten, weil den Menschen in Libyen schwerste Misshandlungen und Folter drohen.

Seit dem mit westlicher Hilfe erfolgten Sturz des Langzeitmachthabers Muammar al-Gaddafi im Jahr 2011 herrscht Chaos in dem Wüstenstaat. Zahlreiche Milizen kämpfen um Einfluss in dem ölreichen Land. Diplomatische Versuche, zwischen der Regierung in Tripolis und dem Parlament im ostlibyschen Tobruk zu vermitteln, scheiterten bislang. Auch Deutschland versucht in dem Konflikt zu vermitteln und will eine internationale Konferenz auf die Beine stellen. Drei Vorbereitungstreffen haben bereits stattgefunden.

Mitte September hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) im Bundestag gewarnt, dass der Konflikt zu einem Stellvertreterkrieg wie in Syrien werden könnte. «Es ist von entscheidender Bedeutung - Deutschland wird hier auch seinen Beitrag leisten -, dass wir alles daran setzen, diesen Konflikt in Libyen nicht zu einem solchen Stellvertreterkrieg eskalieren zu lassen.» Die libyschen Konfliktparteien erhalten Unterstützung von Ländern wie der Türkei und Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Ägypten.

Die gesamte Region werde destabilisiert, wenn Libyen nicht stabilisiert werde, sagte die Kanzlerin. Am gleichen Tag kündigte Deutschlands Botschafter für Libyen, Oliver Owcza, ein «bedeutungsvolles internationales Ereignis» noch in diesem Herbst an. In diplomatischen Kreisen ist von einer Libyenkonferenz in Berlin die Rede. Bei dem kurzen Besuch in Libyen ist auch der UN-Sondergesandte der Vereinten Nationen für das Land, Ghassan Salamé, dabei.

Libyen zählt zu den wichtigsten Transitländern für Flüchtlinge auf dem Weg nach Europa. In diesem Jahr versuchten nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration (IOM) bislang knapp 20 000 Menschen, über die zentrale Mittelmeerroute nach Italien oder Malta zu gelangen. Nach Schätzungen der IOM halten sich zwischen 700 000 und einer Million Flüchtlinge in Libyen auf. Hinzu kommen noch einmal mehr als 300 000 Libyer, die aufgrund der Kämpfe aus ihren Häusern vertrieben wurden und innerhalb des Landes auf der Flucht sind.

Eine Offensive des mächtigen Generals Chalifa Haftar im April auf die Hauptstadt Tripolis hatte die Lage in dem Bürgerkriegsland noch einmal dramatisch verschärft. Der seit Monaten andauernde Kampf zeigt, wie festgefahren der Konflikt ist - und dass keine der beiden Seiten derzeit in der Lage ist, die andere militärisch zu besiegen.

Suara ist ein kleines Küstenstädtchen etwa 120 Kilometer westlich der umkämpften Hauptstadt Tripolis. Aus Sicherheitsgründen wurde das Treffen von Maas mit Sarradsch nicht vorher angekündigt. Aufgrund der Kämpfe um Tripolis gerät auch der einzig verbliebene Flughafen der Hauptstadt immer wieder unter Beschuss. Zuletzt war mit Sigmar Gabriel im Juni vor zwei Jahren ein deutscher Außenminister in Libyen zu Besuch gewesen.