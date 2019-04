Von: Redaktion DER FARANG | 09.04.19

BANGKOK: Außenminister Don Pramudwinai hat Vertreter mehrerer ausländischen Botschaften beschuldigt, gegen das diplomatische Protokoll verstoßen und in das thailändische Justizsystem eingegriffen zu haben. Sie waren am letzten Samstag vor der Polizeiwache Pathumwan anwesend, als die Polizei dem Vorsitzenden der Partei Future Forward, Thanathorn Juangroongruangkit, die Anklageschrift vorgelesen hatten.

„Das hätte nicht in ihren eigenen Ländern passieren können. Wir werden sie bitten, mit uns zusammenzuarbeiten und das nicht noch einmal zu tun. Es verstieß gegen die diplomatischen Protokolle der Vereinten Nationen", sagte Don am Dienstag. Auf die Frage eines Reporters, ob ausländische Diplomaten aufgrund einer Einladung anwesend sein könnten, sagte Don, dass eine solche Einladung grundsätzlich nicht akzeptabel sei. Was passiert sei, sei ungewöhnlich. Es sei ein Eingriff in das thailändische Justizsystem gewesen.

Am Samstag hatten Diplomaten aus Australien, Belgien, Kanada, Finnland, Frankreich, Deutschland, den Niederlanden, dem Vereinigten Königreich und den USA sowie Menschenrechtsvertreter der EU und der Vereinten Nationen auf der Polizeistation die Anklageverlesung beobachtet. Thanathorn wurde gemäß Artikel 116 des Strafgesetzbuchs wegen Aufruhrs angeklagt. Er soll einer verdächtigen Person die Flucht ermöglicht haben. Bei einer Verurteilung drohen ihm für die drei Anklagen sieben Jahre, zwei Jahre und sechs Monate Haft.