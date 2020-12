Von: Redaktion DER FARANG | 08.12.20

BANGKOK: Premierminister Prayut Chan-o-cha hat das Verkehrsministerium angewiesen, einen Ausschuss unter dem Vorsitz des stellvertretenden Premierministers Anutin Charnvirakul einzusetzen, der darüber entscheiden soll, ob die Norderweiterung des internationalen Flughafens Suvarnabhumi den Bau eines neuen Passagierterminals erforderlich macht.

Das National Economic and Social Development Board (NESDB) hat das zweite Terminalprojekt, wie vom Flughafenbetreiber Airports of Thailand (AoT) vorgeschlagen, abgelehnt. Das NESDB bestätigt in seinem Schreiben an die AoT vom 29. Oktober ihre frühere Entscheidung, das Projekt mit der Begründung abzulehnen, dass ein neuer Terminal mehr kosten wird als die Erweiterung des bestehenden, der jährlich zusätzliche 30 Millionen Passagiere aufnehmen kann.

Verkehrsminister Saksayam Chidchob unterstützt jedoch die Notwendigkeit des Baus eines zweiten Terminals und behauptet, dass das bestehende Terminal im Falle der Erweiterung einer dritten Start- und Landebahn nicht in der Lage sein werde, die erhöhte Passagierlast, die auf 60 Millionen pro Jahr geschätzt wird, zu bewältigen. Die Erweiterung der Start- und Landebahnkapazität sowie der Bau eines Flugzeugvorfelds müssten zusammen mit der Errichtung eines neuen Terminals erfolgen, um den Anstieg der Passagierzahlen in der Zukunft bewältigen zu können.

Bei der Ablehnung des AoT-Projekts machte die NESDB geltend, dass die AoT von 2022 bis 2024 Liquiditätsprobleme haben könnte, da die AOT im gleichen Zeitraum auch Finanzmittel für die Entwicklung anderer Flughäfen wie Don Mueang und Chiang Mai benötigen wird.