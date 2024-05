Ausschreitungen zwischen Protestgruppen an Uni in Los Angeles

Studierende der University of California Los Angeles (UCLA) errichteten auf dem Campus ein Gaza-Solidaritätscamp, um sich für Palästina in Los Angeles einzusetzen. Foto: epa/Allison Dinner

LOS ANGELES: Die Proteste an den US-Universitäten halten das Land weiter in Atem. Stunden nach der Räumung einer New Yorker Hochschule stehen sich rivalisierende Protestgruppen in Los Angeles gegenüber.

Wenige Stunden nach der Räumung einer New Yorker Universität ist es bei propalästinensischen Protesten an einer Hochschule in der Westküstenmetropole Los Angeles in der Nacht zum Mittwoch (Ortszeit) zu Ausschreitungen gekommen. Rivalisierende Protestgruppen seien an einem propalästinensischen Protestcamp an der University of California Los Angeles (UCLA) gewaltsam aneinandergeraten, berichteten der US-Sender CNN und andere US-Medien.

Die Polizei traf nach Mitternacht ein, bildete eine Kette und forderte Anwesende auf, das Gelände zu verlassen, wie die Zeitung «Los Angeles Times» berichtete. Die angespannte Lage auf dem Campus hielt demnach weiter an. Über Festnahmen oder Verletzte war zunächst nichts bekannt.

Auf Aufnahmen, die CNN live zeigte, war unter anderem zu sehen, wie Teilnehmer einer Gegendemonstration versuchten, zum Schutz des Camps aufgestellte Holzbarrikaden einzureißen und in das Zeltlager vorzudringen. Die im Camp versammelten Demonstranten hätten dagegengehalten und dabei auch Pfefferspray eingesetzt, schrieb «Los Angeles Times». Auch seien Objekte, darunter Feuerwerkskörper, geworfen worden.

Die Universitätsleitung hatte das Camp zuvor als rechtswidrig bezeichnet und die Demonstranten zum Verlassen des Geländes aufgefordert. Es handele sich um die schlimmsten Ausschreitungen auf dem Campus, seit proisraelische Gegendemonstranten in der Nähe des propalästinensischen Protestlagers ein rivalisierendes Camp eingerichtet hätten, schrieb die «Los Angeles Times».

Ein Großaufgebot der New Yorker Polizei hatte am Dienstagabend (Ortszeit) nach der Eskalation propalästinensischer Proteste an der Elite-Universität Columbia das von Studierenden besetzte Hochschulgebäude geräumt. Hunderte Polizisten strömten auf den Campus im Norden Manhattans, wie eine dpa-Reporterin vor Ort berichtete. Die Beamten drangen in die besetzte Hamilton Hall ein und nahmen mehrere Demonstranten fest. Laut dem US-Sender NBC wurden etwa 100 von ihnen in Gewahrsam genommen.