Von: Redaktion DER FARANG | 29.03.19

KRABI: In einer Höhle auf der Koh Talu in Ao Lueak sind Apparaturen zur Herstellung von Bomben entdeckt worden.

Beamte trafen in der Höhle auf einen 44-jährigen Mann und einen 18-jährigen Teenager. Sie erzählten der Polizei, sie seien eingestellt worden, um die Vogelnester in der Höhle zu schützen. Sie wollen nichts über die Ausrüstung zur Bombenherstellung gewusst haben. Die beiden Männer wurden zur Polizeistation Ao Lueak gebracht, wo sie wegen illegalen Besitzes von Bomben und Munition angeklagt wurden. Die Polizei geht davon aus, dass die beschlagnahmten Apparaturen mit den Minenexplosionen auf einer Konzessionsinsel für Vogelnester in der Bucht von Phang-nga in der vergangenen Woche in Verbindung stehen.