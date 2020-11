In Bangkok verlassen Menschen einen BTS-Bahnhof. Foto: epa/Diego Azubel

BANGKOK: Das Untergremium des staatlichen Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) hat den Ausnahmezustand um weitere 45 Tage vom 1. Dezember bis zum 15. Januar zu verlängert.

Laut General Nataphol Narkpanich, Generalsekretär des Nationalen Sicherheitsrates, ist die Verlängerung nicht politisch motiviert, sondern soll die Neujahrsfeiertage abdecken. Er begründete dies damit, dass viele Menschen während der Neujahrsfeiertage reisen und dass Vorkehrungen getroffen werden müssen, um eine mögliche Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern. Die Verlängerung des Ausnahmezustands muss von der Regierung bestätigt werden.

Das CCSA-Untergremium wies die Gesundheitsdienste in den an Myanmar angrenzenden Provinzen an, das Screening von Wanderarbeitern aus Myanmar zu verstärken, da erwartet wird, dass viele zu den Neujahrsfeierlichkeiten nach Myanmar zurückreisen werden.