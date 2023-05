Ausnahmezustand im tiefen Süden verlängert

BANGKOK: Das Emergency Situation Administration Committee hat auf seiner jüngsten Sitzung die Notstandsverordnung für den tiefen Süden um weitere drei Monate verlängert. Es soll die Sicherheit und Ordnung für die Bevölkerung gewährleisten.

Thailands stellvertretender Premierminister Prawit Wongsuwan leitete am Donnerstag (25. Mai 2023) die Sitzung des Notstandsverwaltungsausschusses, der dem Kabinett eine erneute dreimonatige Verlängerung der Notstandsregelung für die südlichen Grenzprovinzen vorschlagen wird.

Die Verlängerung ist die 72. ihrer Art und gilt für den Zeitraum vom 20. Juni bis zum 19. September 2023. Ausnahmen werden in 10 Bezirken gemacht, nämlich in den Bezirken Si Sakhon, Sungai Kolok, Waeng und Sukhirin in Narathiwat, in den Bezirken Yaring, Mayo, Mai Kaen und Mae Lan in Pattani sowie in den Bezirken Betong und Kabang in Yala.

Mit der Verlängerung des Ausnahmezustandes soll die Kontinuität der Arbeit der Behörden im tiefen Süden gewährleistet und gewalttätigen Zwischenfällen wirksam vorgebeugt werden.

Vizepremier Prawit drückte seine Anerkennung für die Mitarbeiter der Sicherheitsbehörden aus, die während der allgemeinen Wahlen Anfang des Monats für Recht und Ordnung in den Grenzprovinzen im tiefen Süden des Landes gesorgt haben.

Der stellvertretende Premierminister übermittelte dem Sicherheitspersonal seine moralische Unterstützung und würdigte ihr Engagement und ihre Tapferkeit. Er bedankte sich auch bei den Anwohnern, die mit den Behörden zusammengearbeitet haben, um Frieden und Stabilität zu gewährleisten.