Written by: Redaktion DER FARANG | 15/12/2020

NARATHIWAT/PATTANI/YALA: Der Ausnahmezustand in den drei südlichen Grenzprovinzen Yala, Pattani und Narathiwat wurde aus Sicherheitsgründen um weitere drei Monate, ab dem 20. Dezember, verlängert.

Das Emergency Situation Administration Committee (ESAC) unter dem Vorsitz des stellvertretenden Premierministers Prawit Wongsuwan beschloss die Verlängerung mit der Begründung, dass die Separatisten weiter in der Lage seien, die Sicherheit in den drei Provinzen zu bedrohen. Der Ausnahmezustand gilt in allen drei Provinzen, mit Ausnahme der Bezirke Mae Larn und Mai Kaen in Pattani, dem Bezirk Betong in Yala und den Bezirken Sun-gai Kolok, Sukhirin und Si Sakhon in Narathiwat.

Das ESAC nahm auch den Plan des 4th Region Internal Security Operations Command zur Kenntnis, weitere Gebiete, die unter den Ausnahmezustand fallen, auszunehmen, um wirtschaftliche Entwicklungsprojekte in der Region zu ermöglichen. Auf der Sitzung forderte das Komitee die Generalstaatsanwaltschaft und die Polizei auf, die Einrichtung eines regionalen Büros zu beschleunigen, das sicherheitsrelevante Fälle bearbeiten soll, um faire und schnelle Gerichtsverfahren zu gewährleisten.