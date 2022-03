Auslandsfußball kompakt: Spannung in England, Top-Duell in Frankreich

Von: Mona Wenisch (dpa) | 06.03.22

Kai Havertz verhilft dem Club-Weltmeister FC Chelsea mit zwei Toren zum Sieg. Ein anderer deutscher Nationalspieler steht in der Serie A das erste Mal für Inter Mailand auf dem Platz.

BERLIN: Der französische Spitzenreiter patzt im Top-Duell, bleibt aber dennoch auf Meisterschaftskurs. In der englischen Liga bleibt die Meisterschaft umkämpft. Und ein Deutscher feierte sein Debüt.

England: In der englischen Liga bleibt die Meisterschaft spannend. Der FC Liverpool feierte nach der Abschiedsankündigung von Trainer Jürgen Klopp am Samstag ein 1:0 gegen West Ham United. Damit haben die Reds weiter drei Punkte Rückstand auf Manchester City. Klopp hatte am Freitag durchklingen lassen, dass er nach dem Ende seines aktuellen Vertrages im Sommer 2024 Abschied vom FC nehmen will. «Ich liebe das, was ich mache. Aber ich hab es schon ein paar Mal gesagt: Es muss auch noch etwas anderes in der Welt geben, als immer nur über sehr talentierte, gut aussehende und fantastisch nette Fußballspieler nachzudenken», sagte der 54-Jährige.

«Ein toller Tag draußen» - so fasste Torschütze Kai Havertz sein Spiel für den zum Verkauf stehende Club-Weltmeister FC Chelsea am Samstag zusammen. Die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel siegte am Samstag souverän beim FC Burnley mit 4:0 (0:0). Der deutsche Nationalspieler Havertz traf innerhalb weniger Minuten zweimal für die Blues.

Der englische Rekordmeister Manchester United musste das Derby beim Premier-League-Tabellenführer Man City am Sonntag ohne seinen Superstar Cristiano Ronaldo bestreiten. Der Portugiese fehlte verletzt. Für ihn stand der 19-jährige Schwede Anthony Elanga in der Startelf. Auch der ehemalige Dortmunder Jadon Sancho sollte von Beginn in spielen. In Edinson Cavani fehlte Trainer Ralf Rangnick neben Ronaldo ein weiterer erfahrener Stürmer.

Frankreich: Trotz einer unglücklichen Niederlage im Top-Duell bleibt Paris Saint-Germain in der Ligue 1 auf Meisterschaftskurs. Mit dem 0:1 (0:0) gegen OGC Nizza verpatzte der Spitzenreiter aus der Hauptstadt am Samstagabend auch die Generalprobe für das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League bei Real Madrid. Für den späten Heimsieg der Südfranzosen sorgte Andy Delort erst in der 88. Minute.

Spanien: Real Madrid hat seine Tabellenführung in der Primera División mit einem hochverdienten Heimsieg gefestigt. Ohne den verletzten Ex-Nationalspieler Toni Kroos gewann der spanische Traditionsclub am Samstagabend gegen Real Sociedad San Sebastián mit 4:1 (2:1). Mit nunmehr 63 Punkten hielten die Königlichen ihren komfortablen Vorsprung auf die Verfolger FC Sevilla (55) und Betis Sevilla (46/ein Spiel weniger).

Österreich: Österreichs Serienmeister Red Bull Salzburg hat sich optimal auf das Achtelfinal-Rückspiel der Champions League beim FC Bayern München eingestimmt. Der zuletzt von einem massiven Corona-Ausbruch betroffene Tabellenführer besiegte am Samstag den Tabellenletzten SCR Altach mit 4:0 (3:0). «Nach dem Sieg haben wir ein gutes Gefühl. Jetzt geben wir gegen Bayern wieder Vollgas», kündigte Offesivakteur Junior Adamu an. Das Hinspiel gegen den deutschen Rekordmeister war 1:1 ausgegangen.

Italien: Nationalspieler Robin Gosens gab am Freitagabend sein Debüt für seinen neuen Club Inter Mailand. Wenige Minuten nach seiner Einwechslung in der zweiten Halbzeit spielte der 27-Jährige die Flanke zum 4:0 und freute sich danach gemeinsam mit Torschütze Edin Dzeko. Inter gewann das Spiel gegen US Salernitana mit 5:0 (2:0).