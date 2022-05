Von: Florian Lütticke (dpa) | 02.05.22

Vier Spieltage vor Schluss bejubelt Real Madrid die spanische Meisterschaft. Es soll für die Königlichen nicht die letzte Titelfeier dieser Saison gewesen sein. In der Premier League spitzt sich der Meisterkampf weiter zu.

BERLIN: In einem Cabrio-Bus ließen sich die Stars von Real Madrid für den insgesamt 35. spanischen Meistertitel der Königlichen feiern. Am Cibeles-Brunnen legte Kapitän Marcelo einen Schal und die Fahne des Clubs auf die Statue der Göttin - nun soll für Real auch der Triumph in der Champions League her. In der Türkei ist das Meisterrennen ebenfalls vorzeitig entschieden, enger geht es hingegen in England zu. Das Wichtigste der internationalen Ligen im Überblick:

Spanien: Carlo Ancelotti gönnte sich beim Meisterstück den Luxus, seinen derzeit überragenden Topstürmer Karim Benzema eine Stunde lang für das Halbfinal-Rückspiel in der Königsklasse gegen Manchester City zu schonen. Zu überlegen war Real in Spanien diese Saison, als dass noch einmal Spannung hätte aufkommen können. Durch das 4:0 gegen Espanyol Barcelona machte Madrid den Titel bei noch vier ausstehenden Partien perfekt, so früh wie seit mehr als 30 Jahren nicht mehr.

Ancelotti ist nun der erste Trainer, der in den größten fünf Ligen Europas die Meisterschaft gewonnen hat. «Das macht mich sehr stolz», sagte der frühere Coach des FC Bayern über diese Erfolgsstatistik. «Wir waren sehr konstant diese Saison. Wir haben nur in wenigen Spielen gewankt.»

England: Manchester City und Pep Guardiola war kein Druck anzumerken. Wenige Stunden nachdem der FC Liverpool mit Coach Jürgen Klopp durch das 1:0 bei Newcastle United kurzzeitig die Spitze in der englischen Premier League übernommen hatte, schlug Man City zurück. Nach dem 4:0 des Meisterkonkurrenten bei Leeds United bleiben Liverpool nur noch vier Chancen, doch noch an City vorbeizuziehen. «Es liegt in unseren Händen», sagte Guardiola. «Wir wissen genau, was wir für anderthalb Monate machen müssen. Wenn wir gewinnen, werden wir Meister. Wenn wir Punkte verlieren, wird Liverpool Meister.»

Beide Teams können zudem diese Woche ins Finale der Champions League einziehen. So fragte Klopp direkt in der Kabine nach dem Erfolg bei Newcastle nach dem Resultat des Gegners FC Villarreal. «Es ist eine gute Situation, aber wir haben noch viele Spiele», sagte der 54-Jährige bei der Chance auf insgesamt vier Titel. «Mit oder ohne das Champions-League-Finale ist dies viel, deshalb gewinnen wir besser alle Spiele, ansonsten wird es kompliziert.»

Schweiz: Der frühere Bundesliga-Trainer André Breitenreiter hat mit dem FC Zürich die Schweizer Fußball-Meisterschaft gewonnen. Der Traditionsclub siegte am fünftletzten Spieltag bei Verfolger FC Basel 2:0 (2:0) und ist bei 16 Punkten Vorsprung nicht mehr von der Spitze zu verdrängen. Für Zürich war es der erste Meistertitel seit 2009 und der insgesamt 13. Erfolg der Club-Geschichte. Für Breitenreiter, der den SC Paderborn und Hannover 96 in die Bundesliga geführt und auch den FC Schalke 04 trainiert hatte, war es der größte Erfolg seiner Trainerkarriere.

Türkei: Trabzonspor durchbrach die lange Vorherrschaft von Clubs aus Istanbul in der türkischen Süperlig. Erstmals seit Bursaspor 2010 sicherten sich wieder weder Fenerbahce, Galatasaray, Besiktas noch Basaksehir den Titel. Für das Team aus der Hafenstadt Trabzon reichte ein 2:2 (1:0) gegen Antalyaspor, um drei Spieltage vor Schluss die erste Meisterschaft seit 1984 perfekt zu machen. Auch in Berlin wurde gefeiert: Fans versammelten sich am Samstagabend am Kurfürstendamm zu einem Autokorso.

Schottland: Die Glasgow Rangers haben vor dem Halbfinal-Rückspiel in der Europa League gegen RB Leipzig im Titelrennen der schottischen Fußball-Liga ihre Situation nicht verbessern können. Der Rekordmeister kam am Sonntag im Spitzenspiel bei Tabellenführer Celtic Glasgow zu einem 1:1 (0:1). Damit liegen die Rangers weiter sechs Punkte hinter dem Stadtrivalen.