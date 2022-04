Von: Philipp Znidar (dpa) | 25.04.22

Paris Saint-Germain holt sich den zehnten Ligatitel. Betis Sevilla sichert sich den spanischen Pokal im Elfmeterschießen. In England und Italien bleibt das Rennen um die Meisterschaft spannend.

BERLIN: Was der FC Bayern am Wochenende zum zehnten Mal in Serie geschafft hat, ist Paris Saint-Germain zum zehnten Mal in seiner Vereinsgeschichte gelungen: Der Gewinn der Meisterschaft. In Spanien hat Betis Sevilla die Copa del Rey gewonnen. Manchester United hat trotz Cristiano Ronaldos Rückkehr nur noch minimale Chancen auf die Champions League.

Frankreich: Mit Buhrufen haben einige PSG-Fans auf den zehnten französischen Meistertitel von Paris Saint-Germain seit 1986 reagiert. Einige Anhänger verließen das Stadion noch vor Abpfiff. Seit dem vorzeitigen Aus in der Champions League hatte es Proteste gegen die Clubführung gegeben. Das Starensemble wartet trotz hoher Investitionen weiter auf den ersten Königsklassen-Titel. «Sie sind enttäuscht, wir verstehen das vollkommen, aber es ist einen Monat her seit es passiert ist. Sie wollten eine Botschaft senden, der Club hat dies verstanden», sagte Topstürmer Kylian Mbappé.

In der Liga-Historie zog Paris mit AS St. Etienne gleich. Der Mannschaft von Trainer Mauricio Pochettino reichte im Prinzenpark ein Treffer von Lionel Messi zum mühsamen 1:1 gegen RC Lens. Mit 78 Punkten kann PSG bei noch vier ausstehenden Spielen nicht mehr eingeholt werden.

Spanien: Der frühere Schalke-Profi Juan Miranda hat Betis Sevilla zum spanischen Pokalsieger gemacht. Der 22-Jährige verwandelte im Endspiel gegen den FC Valencia den entscheidenden Elfmeter. «Träume werden wahr», schrieb Miranda bei Instagram. Betis setzte sich im Finale der Copa del Rey mit 5:4 im Elfmeterschießen durch und gewann damit zum dritten Mal nach 1977 und 2005 den Pokal.

England I: Mit vier Treffern von Gabriel Jesus hat Manchester City den nächsten Schritt zum erhofften Meistertitel geschafft. Das Team von Pep Guardiola gewann gegen Abstiegskandidat FC Watford 5:1. «Es ist mein erster Hattrick in der Premier League - vier Tore - ich bin so glücklich», sagte der 25 Jahre alte Gabriel Jesus nach der Partie. Guardiola lobte den Torjäger: «Ich hatte es schon zuvor gesagt, wenn es eine Person im Weltfußball gibt, die solche Nächte verdient hat, dann ist es er.»

England II: Der FC Liverpool bleibt Manchester City in der englischen Premier League weiter ganz dicht auf den Fersen. Die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp gewann am Sonntag das Stadtderby gegen den abstiegsgefährdeten FC Everton mit 2:0 (0:0). Andy Robertson (62. Minute) und der frühere Wolfsburger Divock Origi (85.) trafen in Anfield für die Reds. Liverpool hat als Tabellenzweiter fünf Spiele vor Saisonende weiter nur einen Punkt Rückstand auf Titelverteidiger City. Zuvor hatte sich Coach Thomas Tuchel mit dem FC Chelsea einen Last-Minute-Sieg im Rennen um einen Champions-League-Platz erkämpft. Die Londoner mühten sich zuhause in Überzahl zu einem 1:0 (0:0) gegen den Lokalrivalen West Ham United, Halbfinal-Gegner von Eintracht Frankfurt in der Europa League.

England III: Immer schlechter sieht es für den anderen Topclub aus Manchester aus. Im direkten Duell um einen Champions-League-Platz hat Manchester United wichtige Punkte liegen lassen. Auch mit dem portugiesischen Superstar Cristiano Ronaldo, der wenige Tage nach dem Tod seines neugeborenen Sohnes wieder mitspielte, verloren die Red Devils gegen den FC Arsenal 1:3. Ronaldo hatte zwischenzeitlich verkürzt, ehe der ehemalige Gladbacher Granit Xhaka für die Entscheidung sorgte. United-Trainer Ralf Rangnick, der zur kommenden Saison von Erik ten Hag beerbt wird, sagte mit Blick auf den Saison-Abschluss: «Es ist wieder eine Frage des Stolzes und der Ehre. Das sind wir den Fans schuldig.» Manchester hat nun sechs Punkte Rückstand auf das viertplatzierte Arsenal und zudem ein Spiel mehr absolviert.

Italien: Auch in der italienischen Serie A bleibt das Meisterschaftsrennen spannend. Inter Mailand gewann mit 3:1 gegen AS Rom und hatte damit vor dem Spiel von AC Mailand am Sonntagabend einen Punkt Vorsprung auf den Stadtkonkurrenten. Für die von Jose Mourinho trainierte AS Rom war es hingegen ein Rückschlag im Kampf um einen Champions-League-Platz. Fünf Punkte liegen die Römer hinter dem Viertplatzierten Juventus Turin und haben zudem ein Spiel mehr absolviert.

Österreich: Red Bull Salzburg hat seine beeindruckende Titelsammlung erweitert und ist zum 13. Mal seit 2007 Fußballmeister in Österreich. Die Mannschaft des jungen deutschen Trainers Matthias Jaissle verteidigte ihren Titel am Sonntag mit einem standesgemäßen 5:0 (3:0) gegen Austria Wien. Mit nunmehr 45 Punkten in der Meisterschaftsrunde ist der Serienmeister aus der Mozartstadt nicht mehr einzuholen. Noah Okafor (2. Minute), DFB-Nationalspieler Karim Adeyemi (18.), der in der kommenden Saison zu Borussia Dortmund wechseln könnte, Luka Sucic (28.) sowie Brenden Aaronson (54.) und Mohamed Camara (85.) jeweils per Foulelfmeter steuerten die Tore zum Heimsieg bei.

Niederlande: Dank Siegtorschütze Mario Götze bleibt die PSV Eindhoven in der niederländischen Eredivisie Titelträger Ajax Amsterdam dicht auf den Fersen. Nach dem Ajax-Sieg gewann auch das Team von Roger Schmidt am späten Samstagabend mit 2:1 gegen den SC Cambuur Leeuwarden. Das entscheidende Tor erzielte Ex-Weltmeister Götze. Bei noch vier ausstehenden Spielen steht Eindhoven vier Punkte hinter Tabellenführer Ajax.