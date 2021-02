Auslandsfußball kompakt: Liverpool-Krise geht weiter, Real siegt

Von: Sandra Degenhardt (dpa) | 21.02.21

In Liverpool sorgt sich eine Vereinslegende um die Reds, deren Krise weitergeht. Wie Klopp ist auch Chelsea-Coach Thomas Tuchel nicht zufrieden, verliert aber wenigstens nicht. Real Madrid mit Toni Kroos setzt derweil seine Aufholjagd fort.

BERLIN: In den europäischen Top-Ligen gibt es bekannte Gewinner und berühmte Verlierer. Der größte Verlierer ist der FC Liverpool mit Jürgen Klopp. In Spanien rückt Real Madrid hingegen immer weiter an die Spitze heran.

ENGLAND 1: Die Krise beim englischen Meister FC Liverpool geht weiter. Das 0:2 gegen den FC Everton war die vierte Liga-Niederlage in Serie, durch die der Meister als Tabellen-Sechster außerhalb der Champions-League-Plätze liegt. Zudem droht mit Kapitän Jordan Henderson der Ausfall eines weiteren Leistungsträgers. «Niemand aus dem medizinischen Team ist positiv gestimmt», sagte Klopp. «Es sieht nicht gut aus.»

Vier Heimspiele in Serie verlor Liverpool zuletzt vor fast 100 Jahren im Dezember 1923. Tatsächlich ist Klopps Team, das im Vorjahr mit 18 Punkten Vorsprung Meister wurde, in dieser Saison nicht mehr wiederzuerkennen. «Das ist nur ein Schatten der Liverpool-Mannschaft der letzten drei Jahre», klagte Clublegende Graeme Souness beim Sender Sky Sports: «Jetzt will jeder gegen sie spielen, weil sie ein leichtes Ziel sind. Es tut mir weh, so etwas zu sagen.»

ENGLAND 2: Thomas Tuchel bleibt mit dem FC Chelsea weiter unbesiegt, musste sich aber drei Tage vor dem Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Atlético Madrid mit einem 1:1 (0:1) beim FC Southampton mit Coach Ralph Hasenhüttl begnügen. Chelsea spielte mit den Nationalspielern Timo Werner und Antonio Rüdiger und liegt drei Zähler vor Liverpool. Tuchel ärgerte sich über «verpasste Gelegenheiten» und war mit seinem Team nicht zufrieden. Besonders hart traf es Callum Hudson-Odoi, den Tuchel nur 20 Minuten nach seiner Einwechslung wieder vom Platz holte.

SPANIEN: Auf dem Weg zum elften Meistertitel hat Tabellenführer Atlético Madrid zum zweiten Mal innerhalb von vier Tagen gegen UD Levante gepatzt. Die Rojiblancos verloren am Samstag mit 0:2, nachdem sie bereits am Mittwoch in einem Nachholspiel nur 1:1 gespielt hatten. Nicht nur, dass Atlético sich kein Selbstvertrauen für das Duel in der Königsklasse gegen den FC Chelsea holte. Vielmehr schmolz der einst komfortable Vorsprung auf Real Madrid auf drei Zähler. Real setzte sich mit 1:0 beim abstiegsbedrohten Real Valladolid durch. Nationalspieler Toni Kroos, der mit seinem Team am Mittwoch im Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League bei Atalanta Bergamo antritt, leitete den Sieg mit einem Freistoß ein, den Casemiro verwandelte. «Wir haben seit drei Spielen kein Gegentor mehr kassiert, und das ist wichtig», sagte Coach Zinedine Zidane.

ITALIEN: Lazio Rom hat sich mit einem 1:0-Sieg gegen Sampdoria Genua auf das Champions-League-Duell mit dem FC Bayern München am Dienstag eingestimmt. «Ich bin sehr zufrieden mit diesem Sieg. Wir wollten dieses Achtelfinale mit all unserer Kraft, und jetzt werden wir versuchen, es von unserer besten Seite zu spielen», sagte Lazio-Coach Simone Inzaghi nach dem siebten Heimerfolg in einem Pflichtspiel nacheinander. Lazio hat seit Mitte Dezember alle Partien im heimischen Olympiastadion gewonnen.

FRANKREICH: Olympique Marseille hat sich beim Tabellen-18. FC Nantes mit einem 1:1 zufriedengeben müssen. Zudem kamen am Samstag auch AS St. Etienne und Stade Reims nur zu einem 1:1-Remis. Marseille liegt schon weit hinter den Europapokalplätzen zurück.