Von: Frank Thomas (dpa) | 15.03.21

Drei deutsche Nationalspieler können Thomas Tuchel nicht mit dem entscheidenden Treffer gegen Leeds erfreuen. Der Coach ist über das 0:0 nicht glücklich, obwohl seine Serie der ungeschlagenen Spiele mit den Blues hält.

BERLIN: Domenico Tedesco entscheidet das deutsche Duell in Moskau. Inter Mailand baut mit dem achten Sieg in Serie seine Führung in der italienischen Serie A aus.

ENGLAND: Die Verlängerung der Serie von nun 13 Pflichtspielen ohne Niederlage dürfte Thomas Tuchel nicht besonders gefreut haben. Denn mit dem 0:0 gegen Aufsteiger Leeds United verpasste sein FC Chelsea den Sprung auf Rang drei der Premier League. «Wir hätten gewinnen können», haderte der Coach. «Man kriegt nicht immer, was man sich wünscht.» Tuchel beorderte die Nationalspieler Kai Havertz und Antonio Rüdiger diesmal in die Startformation. Timo Werner kam gut 20 Minuten vor Schluss, konnte aber nicht mehr für zwingende Aktionen sorgen. Tabellenführer Manchester City behauptete mit einem 3:0-Auswärtssieg beim Tabellen-18. FC Fulham seinem komfortablen Vorsprung an der Tabellenspitze. 14 Punkte dahinter liegt Manchester United, das gegen West Ham 1:0 gewann. Tottenham Hotspur verpasste durch eine 1:2-Niederlage beim FC Arsenal den Sprung auf einen Europa-League-Platz.

SPANIEN: Karim Benzema hat Real Madrid in der Nachspielzeit einen wichtigen 2:1-Sieg über Außenseiter FC Elche gesichert. Da Spitzenreiter Atletico trotz einer mehr als 20-minütigen Überzahl nach der Roten Karte gegen Allan-Romeo Nyom (70.) nicht über ein 0:0 beim FC Getafe hinauskam, verkürzten die Königlichen den Rückstand auf den Stadtrivalen auf sechs Punkte und zogen zunächst am FC Barcelona vorbei auf Rang zwei der Tabelle. Der deutsche Nationalspieler Toni Kroos war in der 62. Minute beim 0:1-Rückstand eingewechselt worden. Danach traf Stürmer-Star Benzema mit einem Doppelpack zunächst zum Ausgleich (73.) und Sekunden vor dem Abpfiff zum Sieg (90.+1).

ITALIEN: Kraftpaket Romelu Lukaku trifft zum 19. Mal in dieser Saison, doch der Mann des Spiels war Lautaro Martinez. Der Argentinier rettete Inter Mailand am Sonntag mit seinem Treffer fünf Minuten vor dem Ende den mühevollen 2:1-Erfolg beim Tabellen-18. FC Turin. Damit beträgt der Vorsprung von Inter auf den Stadtrivalen AC Mailand nun neun Punkte. Milan unterlag am Abend dem SSC Neapel 0:1 (0:0). Beim achten Inter-Sieg in Folge verwandelte der Belgier Lukaku nach 62 Minuten einen Foulelfmeter und ist Zweiter der Torschützenliste hinter Cristiano Ronaldo von Juventus Turin. Der Portugiese erhöhte seine Ausbeute durch einen Hattrick beim 3:1-Sieg gegen Cagliari Calcio auf 23 Saisontreffer. Bayerns Champions-League-Gegner Lazio Rom verhinderte beim schmeichelhaften 3:2-Heimerfolg gegen Schlusslicht FC Crotone nur mit Mühe eine blamable Generalprobe für das Match am Mittwoch in München.

RUSSLAND: Im Moskauer Stadt-Duell der deutschen Trainer Domenico Tedesco (Spartak) und Sandro Schwarz (Dynamo) setzte sich Rekordmeister Spartak mit 2:1 durch und verbesserte sich auf Rang zwei, vier Punkte hinter Spitzenreiter Zenit St. Petersburg. Dynamo hat als Sechster noch Chancen auf das internationale Geschäft. «Ein starker Auftritt unserer Mannschaft. Es war ein verdienter Sieg gegen einen guten Gegner», meinte der Ex-Schalker Tedesco. Der frühere Mainzer Coach Sandro Schwarz war enttäuscht über das Ergebnis. Aber ich bin sehr zufrieden, wie die Jungs gekämpft haben. Ich finde es absolut positiv, wie sich unsere junge Mannschaft entwickelt.»

FRANKREICH: Ex-Bayern-Trainer Niko Kovac hat mit der AS Monaco einen Big Point im Titelrennen der französischen Fußball-Liga verpasst. Die Monegassen mussten sich am Sonntag mit einem 0:0 gegen Spitzenreiter OSC Lille begnügen und liegen damit als Vierter weiter sieben Zähler hinter dem ersten Platz. Einen Rückschlag musste Titelverteidiger Paris Saint-Germain einstecken. Trotz des Führungstreffers von Julian Draxler verlor PSG überraschend gegen den FC Nantes 1:2 (1:0) und verpasste damit den Sprung auf Platz eins. Am Samstag war der französische Fußballverbands-Präsident Noël Le Graët im Amt bestätigt und für vier Jahre wiedergewählt worden. Der 79-Jährige steht seit 2011 an der Spitze der FFF.