Von: Redaktion DER FARANG | 23.02.20

BERLIN (dpa) -

MESSIS VIERERPACK: Dank eines Viererpacks von Lionel Messi beim 5:0 gegen SD Eibar eroberte der von vielen schon abgeschriebene Titelverteidiger FC Barcelona wieder die Tabellenführung der LaLiga. Nach einer Schwächeperiode kommen die Katalanen vor dem Champions-League-Achtelfinale am Dienstag beim SSC Neapel und dem Clásico bei Real Madrid am Sonntag wieder in Fahrt. Allen voran Messi, der nach vier Spielen ohne Torerfolg den sechsten Viererpack seiner Karriere hinlegte. Selbst die Madrider Fachmedien kamen ins Schwärmen: «Messi, Präsident», schrieb «Marca», und «AS» meinte: «Die Poesie unserer Tage heißt Messi». «Nach Messis Umarmung werde ich mein Trikot nie wieder waschen», rief Neu-Kollege Martin Braithwaite strahlend. Eine äußerst ungewöhnliche Anerkennung kam aus Eibar: «Uns bleibt nichts anderes übrig, als aufzustehen und dir zu applaudieren», so der Rivale auf Twitter.

KROOS' TROSTLOSER ABEND: Die Reise nach Valencia hatte sich Toni Kroos sicher ganz anders vorgestellt. Beim UD Levante (0:1) erlitt der Nationalspieler mit Real Madrid die erste Liga-Pleite seit Oktober. Tabellenspitze futsch. «Wie schmerzhaft!», titelte «AS». Zumal die Königlichen und auch Kroos ausgerechnet in der entscheidenden Saisonphase zu schwächeln beginnen. Am letzten Wochenende war man daheim gegen Vigo nicht über ein 2:2 hinausgekommen. Die nächsten Gegner sind von anderem Kaliber: Am Mittwoch kommt Manchester City zum Königsklassen-Duell ins Bernabéu, am Sonntag steht an selber Stelle der Clásico gegen Barça mit Marc-André ter Stegen an. Zwei Siege sind Pflicht. «Real steht das Wasser bis zum Hals», schrieb «AS», während «Marca» bereits «die Alarmglocken schrillen» hört. Trainer Zinedine Zidane mahnt derweil zur Ruhe: «Ich bin überhaupt nicht beunruhigt. Das sind nur Phasen.»

LAMPARDS GELUNGENE GENERALPROBE: Vor dem Champions-League-Kracher gegen die Bayern holte der FC Chelsea mit Trainer Frank Lampard am Samstag im London-Derby drei wichtige Punkte, um auch in der nächsten Saison in der Königsklasse mitzuspielen. Die Blues, auf Tabellenplatz vier, schlugen Tottenham Hotspur mit Ex-Chelsea-Trainer José Mourinho 2:1 (1:0). Bereits im Dezember hatte Lampard das Stadt-Duell gegen seinen früheren Mentor Mourinho gewonnen. Hinter dem ungeschlagenen Spitzenreiter FC Liverpool, der am Montagabend das kriselnde West Ham United empfängt, verteidigte Meister Manchester City Platz zwei durch einen 1:0 (0:0)-Sieg im Verfolgerduell beim Dritten Leicester City.

NEYMARS SKANDALVIDEO: Ein Party-Video der Paris-Saint-Germain-Stars Neymar und Edison Cavani ärgert Trainer Thomas Tuchel. «Ich war wirklich sehr überrascht von dem Video», sagte der 46-Jährige vor dem Liga-Heimspiel seines Teams an diesem Sonntag gegen Girondins Bordeaux. Das Video, das auf Sozialen Netzwerken kursiert, zeigt die PSG-Stars anlässlich einer Geburtstagsparty ausgelassen feiernd - und das nur zwei Tage nach der 1:2-Niederlage gegen Borussia Dortmund im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League. Neymar tanzt darin mit aufgeknöpftem Hemd auf und ab, Cavani wirbelt dazu sein Trikot ausgelassen über seinen Kopf. «Es war ein freier Tag, ja. Es ist ihr Privatleben, ja», sagte Tuchel. «Aber Sie können sicher sein, dass wir mit diesem Party-Image nicht glücklich sind.»

RONALDOS 1000er: Fußball-Star Cristiano Ronaldo hat in seinem 1000. Profispiel Juventus Turin zu einem wichtigen Sieg im Titelrennen der Serie A geschossen. Der Portugiese erzielte den Führungstreffer beim 2:1 (1:0) im Auswärtsspiel gegen Liga-Schlusslicht SPAL Ferrara nach einer Flanke von Sturm-Partner Juan Cuadrado. Damit traf der 35-Jährige im elften Liga-Spiel in Serie - ein Club-Rekord - und schoss zugleich auch das 725. Tor seiner Karriere. Ronaldo kann nun auf 836 Vereins- und 164 Nationalmannschaftsspiele blicken.