Von: Redaktion DER FARANG | 17.02.20

BERLIN (dpa) -

REKORDKURS: Die sagenhafte Rekord-Saison des FC Liverpool erstaunt selbst Trainer Jürgen Klopp. Durch den 1:0-Sieg seiner Reds am Samstag bei Norwich City hat der souveräne Spitzenreiter der englischen Premier League mit 76 Punkten den Vorsprung auf den Tabellenzweiten Manchester City auf 25 Zähler ausbauen können. «Der Abstand ist wahnsinnig. Ich kann ihn schwer begreifen», sagte Klopp nach dem 17. Liga-Sieg in Serie. «So etwas hatte ich noch nie. Es ist herausragend und so schwierig.» Saisonübergreifend holte der Traditionsverein in der Premier League 103 von 105 möglichen Punkten. Seit 42 Partien sind sie in der Liga ungeschlagen. Die erste Meisterschaft seit 30 Jahren kann der Verein aus eigener Kraft bereits mit fünf weiteren Siegen perfekt machen.

UEFA-BANN: Dem englischen Fußball-Meister Manchester City könnten nach dem Ausschluss aus der Champions League bis 2022 auch in der heimischen Liga Strafen drohen. Wie englische Medien berichten, wird sich die Premier League die Bilanzen der Citizens in dem fraglichen Zeitraum zwischen 2012 und 2016 genauer anschauen. Obwohl die Europäische Fußball-Union und die englische Liga unterschiedliche Regeln zum Financial Fairplay haben, «sind diese nahe genug beieinander, um den Eindruck zu erwecken, dass wenn City gegen UEFA-Vorschriften verstoßen hat, das auch in der Premier League der Fall war», schreibt die BBC. «The Independent» berichtet von möglichen Punktabzügen für die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola und den deutschen Nationalspielern Leroy Sané und Ilkay Gündogan.

WIEDERSEHEN: Thomas Tuchel sieht das Wiedersehen mit seinem Ex-Club Borussia Dortmund nicht als Gelegenheit, alte Rechnungen zu begleichen. «Dieses Spiel ist keine Bühne, um irgendetwas aufzuarbeiten. Die Dinge sind aufgearbeitet und verarbeitet für mich. Jetzt haben wir eine Auslosung erwischt und spielen Fußball gegeneinander», sagte der Coach vom französischen Fußball-Meister Paris Saint-Germain der «Welt am Sonntag». Die Generalprobe für das Duell mit seinem Ex-Club war für Tuchel ein Auf und Ab: Beim abstiegsgefährdeten SC Amiens lag PSG zunächst 0:3 zurück, ging nach einer furiosen Aufholjagd 4:3 in Führung und kassierte in der Nachspielzeit noch den Ausgleich zum 4:4. Die Superstars Neymar und Kylian Mbappé schonte Tuchel schon einmal für das Duell mit dem BVB.

VERFOLGER: Der FC Barcelona hat im Duell der Verfolger von Real Madrid den FC Getafe mit 2:1 (2:0) bezwungen. Mit 52 Zählern schlossen die Katalanen in der Primera División nach Punkten wieder zum Spitzenreiter auf, der erst am Sonntagabend Celta Vigo empfängt. Der deutsche Nationalkeeper Marc-André ter Stegen hatte großen Anteil am Erfolg, als er mit einer Riesenparade in der 73. Minute den durchaus möglichen Ausgleich verhinderte. Grund zum Ärger gab es für Barça dann nach dem Spiel: Linksverteidiger Jordi Alba fällt mit einer Adduktorenverletzung aus, zudem wurde der Twitter-Account der Katalanen gehackt. Der Club entschuldigte sich in einem Statement auf Twitter bei seinen Fans und kündigte Sicherheitsmaßnahmen an.

VERLÄNGERUNG: Eine Fußball-Mannschaft aus Wuhan hat wegen der Coronavirus-Gefahr ihr Trainingslager in Spanien verlängert. Das Team von Wuhan Zall hätte den ursprünglichen Plänen zufolge eigentlich am Freitag in die Heimat zurückfliegen sollen. Die Rückreise sei aber kurzfristig abgesagt worden, berichteten die digitale Regionalzeitung «La Voz» und andere Medien unter Berufung auf den spanischen Trainer José González. Man wolle nun mindestens bis zum 24. Februar in Spanien bleiben. Die Chinesen sind seit dem 29. Januar in Sotogrande.