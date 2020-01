BERLIN (dpa) -

TÜRKEI: Lukas Podolski steht Medienberichten zufolge vor einer Rückkehr in die Türkei. Der frühere Fußball-Nationalspieler werde beim Erstligisten Antalyaspor einen Vertrag bis zum Ende der kommenden Saison unterzeichnen, berichteten türkische Medien am Wochenende. Bilder der Boulevardzeitung «Hürriyet» zeigten den 34-Jährigen bei der Ankunft am Flughafen des Badeorts Antalya inmitten begeisterter Fans. Dem Bericht zufolge haben der Weltmeister von 2014 und der abstiegsbedrohte Club eine grundsätzliche Übereinkunft erzielt. Podolski spielte bereits von 2015 bis 2017 bei Galatasaray Istanbul in der türkischen Liga.

ENGLAND: Trainer Jürgen Klopp eilt mit dem FC Liverpool der Konkurrenz immer weiter davon. Die Reds siegten gegen den Erzrivalen Manchester United am Sonntag mit 2:0 und liegen nun 16 Punkte vor Titelverteidiger Manchester City, der beim 2:2 gegen Crystal Palace erneut patzte. Dessen Trainer Pep Guardiola hat unterdessen Gerüchten über einen vorzeitigen Abschied eine Absage erteilt. «Ich bleibe zu 100 Prozent, es sei denn, sie feuern mich», sagte Guardiola, der am Samstag 49 Jahre alt wurde.

ITALIEN: Der frühere Dortmunder Bundesligaprofi Ciro Immobile stellt aktuell sogar die Bundesliga-Torjäger Timo Werner und Robert Lewandowski in den Schatten. Der italienische Nationalstürmer stockte mit einem Dreierpack beim 5:1 von Lazio Rom gegen Sampdoria Genua sein Torkonto auf 23 Treffer auf und verhalf seinem Club mit dem elften Sieg in Serie zu einem Vereinsrekord in der Serie A. Lazio liegt mit 45 Punkten aus 19 Spielen dicht hinter Titelverteidiger Juventus Turin und Verfolger Inter Mailand.

SPANIEN: Dank eines Doppelpacks von Casemiro hat Real Madrid im Titelrennen der spanischen Fußball-Liga wieder vorgelegt. Am Samstag setzten sich die Königlichen um Nationalspieler Toni Kroos mit 2:1 (0:0) gegen den FC Sevilla durch. Für Real war es der vierte Sieg im vierten Pflichtspiel des Jahres 2020.