Auslandsfußball kompakt

BERLIN (dpa) -

ENGLAND: Das historische Triple von Manchester City war gerade erst geschafft, da verfinsterte sich die Miene von Pep Guardiola. Denn inmitten der Feierlichkeiten nach dem souveränen 6:0 im FA-Cup-Finale gegen den FC Watford rückte die Affäre um mutmaßliche Verstöße gegen das Financial Fair Play wieder in den Blickpunkt. Auf die Frage, ob Guardiola separate Gelder vom Club-Besitzer aus Abu Dhabi erhalten habe, reagierte der Erfolgscoach empört. Dabei hätte er nach einer perfekten Saison mit einem Schönheitsfehler Grund zur Freude gehabt. Als erster Club haben die Sky Blues bei den Männern alle drei Titel auf der Insel abgeräumt: Meisterschaft, FA Cup und Ligapokal. Nur in der Champions League war gegen Tottenham im Viertelfinale Schluss.

SPANIEN: Ohne den deutschen Fußball-Nationalspieler Toni Kroos hat Real Madrid im letzten Saisonspiel eine weitere Niederlage kassiert. Die Königlichen unterlagen am Sonntag im heimischen Estadio Santiago Bernabeu gegen Betis Sevilla mit 0:2 (0:0). Trainer Zinédine Zidane verzichtete neben Kroos auch auf den Waliser Gareth Bale. Für Real war es die zwölfte Niederlage in der Primera División in dieser Saison - das sind neun mehr als Meister FC Barcelona hatte, der die Saison mit einem 2:2 gegen Eibar abschloss. Schon vor der Partie stand fest, dass Real Madrid die Saison hinter Barça und Lokalrivale Atlético auf dem dritten Platz beendet. Betis Sevilla landete auf dem elften Rang.

TÜRKEI: Galatasaray Istanbul hat sich zum 22. Mal den Titel in der türkischen Fußball-Meisterschaft gesichert. Der Traditionsclub setzte sich am Sonntag im direkten Duell gegen Verfolger Basaksehir Istanbul mit 2:1 (0:1) durch und ist einen Spieltag vor Saisonende nicht mehr vom Spitzenplatz zu verdrängen. Basaksehir um den deutschen Ex-Nationalspieler Serdar Tasci hätte mit einem Erfolg selbst den ersten Titel der noch jungen Club-Geschichte perfekt machen können. Rijad Bajic brachte das Team aus dem Westen Istanbuls in der 17. Minute in Führung. Sofiane Feghouli (47.) und Henry Onyekuru (64.) sorgten aber noch für die Wende.

ITALIEN: Nach der Trennung von Trainer Massimiliano Allegri hält sich Juventus Turin alle Optionen für einen Nachfolger offen. Er werde keine Fragen zu einem Trainer für die nächste Saison beantworten, aber «es wird einen neuen Coach geben, ihr könnt beruhigt sein», sagte der Präsident des Serie-A-Clubs, Andrea Agnelli, am Samstag bei einer Pressekonferenz in Turin. Der italienische Rekordmeister hatte am Vortag bekannt gegeben, dass Allegri zur nächsten Saison aufhört. Das Team um Superstar Cristiano Ronaldo und die Deutschen Emre Can und Sami Khedira hatte dieses Jahr zum achten Mal in Serie die Meisterschaft gewonnen, war allerdings in der Champions League im Viertelfinale gegen Ajax Amsterdam ausgeschieden.

ITALIEN II: Im engen Rennen um die Champions-League-Plätze in der Serie A hat Inter Mailand einen Rückschlag erlitten. Das Team von Trainer Luciano Spalletti unterlag am vorletzten Spieltag 1:4 (0:1) beim SSC Neapel und hat auf dem vierten Rang nur noch einen Zähler Vorsprung auf den fünfplatzierten Lokalrivalen AC Mailand. Juve kam vor heimischer Kulisse nicht über ein 1:1 (0:1) gegen Atalanta Bergamo hinaus und musste zudem eine Rote Karte für Federico Bernadeschi in der Nachspielzeit der Partie hinnehmen. Atalanta zog durch den Punkt an Inter vorbei und liegt nun punktgleich vor den Mailändern auf dem dritten Platz.

PORTUGAL: Benfica Lissabon ist zum 37. Mal Fußball-Meister in Portugal geworden. Mit einem 3:1 im Heimspiel gegen CD Santa Clara verteidigte Benfica am Samstag den Zwei-Punkte-Vorsprung auf den FC Porto. Am letzten Spieltag in der Primeira Liga gewann Porto gegen Sporting Lissabon mit 2:1 und beendete die Saison als Vizemeister. Der Schweizer Nationalspieler Haris Seferovic erzielte beim klaren Benfica-Erfolg zwei Treffer. Der 27-Jährige kürte sich mit insgesamt 23 Treffern zum Torschützenkönig Portugals. 19 seiner 23 Tore erzielte Seferovic im laufenden Kalenderjahr.

SCHWEIZ: Der FC Basel hat sich zum 13. Mal den Pokalsieg in der Schweiz gesichert. Die Mannschaft des früheren Bundesliga-Trainers Marcel Koller setzte sich am Sonntag in Bern im Finale gegen den FC Thun mit 2:1 (1:0) durch. Albian Ajeti (23. Minute) und Fabian Frei (77.) erzielten die Tore für Basel. Dejan Sorgic (81.) gelang nur noch der Anschlusstreffer. In der Schweizer Fußball-Meisterschaft war Basel abgeschlagen Zweiter hinter Titelverteidiger Young Boys Bern geworden.

FRANKREICH I: Meister Paris Saint-Germain hat sein letztes Heimspiel der Saison in der Ligue 1 klar gewonnnen. Das Team von Trainer Thomas Tuchel setzte sich am Samstag gegen den Abstiegskandidaten FCO Dijon mit 4:0 (3:0) durch. Angel Di Maria (3.) Edinson Cavani (5.) und Kylian Mbappé mit einem Doppelpack (36./56.) erzielten die Tore. Nach dem 29. Saisonsieg gab es die Meistertrophäe - der sechste Titelgewinn in sieben Jahren stand schon seit einiger Zeit fest. Mit Julian Draxler und Thilo Kehrer standen auch zwei deutsche Nationalspieler in der Startelf des Meisters. Das letzte Saisonspiel bestreitet PSG bei Stade Reims.

FRANKREICH II: Die Fußballerinnen von Olympique Lyon haben erneut die Champions League gewonnen. Der französische Meister setzte sich im Finale in Budapest am Samstag fast mühelos gegen den FC Barcelona durch und gewann 4:1 (4:0). Es war der vierte Titel in Folge für die Französinnen. Die deutsche Nationalspielerin Dzsenifer Marozsan hatte Lyon bereits in der fünften Spielminute in Führung gebracht. Nach dem Hattrick der Norwegerin Ada Hegerberg (14., 19., 30.) war die Partie praktisch entschieden. Asisat Oshoala (89.) gelang noch der Ehrentreffer.

USA: Chicago Fire hat ohne den gelbgesperrten ehemaligen Fußball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger mit 1:4 (0:1) bei den San José Earthquakes verloren. Bei den Gastgebern stand der frühere Bochumer Florian Jungwirth in der Startformation. Sein Mitspieler Chris Wondolowski war am Samstag nicht zu stoppen, ihm gelang ein Viererpack (21./48./74./76.). Dadurch ist der Angreifer mit 148 Treffern der bislang erfolgreichste MLS-Torschütze. Aleksandar Katai gelang in der Schlussphase nur noch der Ehrentreffer für Chicago. In der Tabelle liegt das Team aus Illinois mit 16 Punkten auf dem achten Rang in der Eastern Conference.

UKRAINE: Schachtjor Donezk ist zum zwölften Mal ukrainischer Fußball-Meister. Der Champions-League-Gruppengegner von 1899 Hoffenheim, der gegen Eintracht Frankfurt im Sechzehntelfinale der Europa League ausschied, sicherte sich den dritten Meistertitel in Serie durch einen 1:0-Sieg bei Zorya Luhansk. Bei noch drei ausstehenden Spielen und elf Punkten Vorsprung auf Verfolger Dynamo Kiew kann Donezk nicht mehr eingeholt werden.

TSCHECHIEN: Slavia Prag ist zum fünften Mal seit 1993 tschechischer Fußballmeister. Der Traditionsverein sicherte sich den Titel am Sonntag mit einem 0:0 gegen Banik Ostrava (Ostrau). Auf dem zweiten Tabellenplatz steht nach dem vorletzten Spieltag mit drei Punkten Rückstand Vorjahressieger FC Viktoria Pilsen. Da bei Punktgleichheit der Tabellenstand nach der regulären Saison zählt und Slavia in dieser vorne lag, ist dem Team der Titel in der Meisterrunde nicht mehr zu nehmen. Slavia war bereits in den Jahren 1996, 2008, 2009 und 2017 tschechischer Meister geworden.