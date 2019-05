Auslandsfußball kompakt

BERLIN (dpa) -

SPANIEN: Der FC Barcelona schonte im Hinblick auf das Rückspiel in der Champions League beim FC Liverpool sein Stammpersonal. Die bereits als Meister feststehenden Katalanen unterlagen mit einer B-Elf bei Celta Vigo mit 0:2. Der frühere Bundesliga-Profi Kevin-Prince Boateng erzeugte als Mittelstürmer kaum Wirkung, der frühere Dortmunder Ousmane Dembelé musste bereits nach fünf Minuten verletzt das Feld wieder verlassen und wird auch die Partie gegen Liverpool verpassen. Auch Atletico Madrid kassierte eine Niederlage. Trotz des 0:3 bei RCD Barcelona ist dem Team von Coach Diego Simeone die Vize-Meisterschaft kaum noch zu nehmen. Seine Mini-Chance auf Rang zwei wahrte Real Madrid mit einem 3:2 gegen den FC Villarreal.

ENGLAND: Der FC Liverpool hat am vorletzten Spieltag der Premier League mit einem Kraftakt das Meisterrennen offen gehalten. Beim 3:2-Erfolg bei Newcastle United erzielte der ehemalige Wolfsburger Divock Origi den Siegtreffer für die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp erst vier Minuten vor dem Abpfiff. Manchester City kann am Montag mit einem Sieg im Heimspiel gegen Leicester City (21.00 Uhr) wieder an Liverpool vorbeiziehen. Der FC Chelsea nimmt unterdessen Kurs auf die Champions League. Nach dem 3:0 über den FC Watford hat Frankfurts Europa League-Gegner den dritten Platz erobert. Tottenham Hotspur ist nach der 0:1-Niederlage beim AFC Bournemouth auf den vierten Platz gerutscht. Der FC Arsenal hat als Fünter nach dem 1:1 (1:0) gegen Brighton & Hove Albion nur noch geringe Chancen auf die Champions League. Manchester United kam beim Tabellenletzten Huddersfield Town nicht über ein 1:1 heraus und hat sich aus dem Kampf um einen Platz in der Champions League verabschiedet.

ITALIEN: Juventus Turin wartet seit dem Feststehen der achten Meisterschaft in Folge auf den 29. Saisonsieg in der Serie A. Im Derby gegen den AC Turin konnte Superstar Cristiano Ronaldo mit seinem späten Ausgleichstreffer in der 84. Minute die dritte Liga-Niederlage gerade noch verhindern. Im Tabellenkeller hat der Tabellen-18. FC Empoli nach dem 1:0-Sieg über den AC Florenz den Abstand zum Tabellennachbarn Udinese Calcio und den ersten Nichtabstiegsplatz auf zwei Punkte verkürzt.

FRANKREICH: Frankreichs Serienmeister Paris St. Germain stolpert dem Saisonende entgegen. Nach dem 1:1 bei OGC Nizza ist das bereits als Meister feststehende Team von Trainer Thomas Tuchel seit drei Pflichtspielen ohne Sieg. Edison Cavani vergab in der Nachspielzeit mit einem verschossenen Elfmeter die Chance auf das Ende der Negativ-Serie.

NIEDERLANDE: Champions-League-Halbfinalist Ajax Amsterdam hat den niederländischen Pokal gewonnen. Der Tabellenführer der niederländischen Eredivisie bezwang Willem II aus Tilburg am Sonntag in Rotterdam klar mit 4:0 (2:0). Daley Blind brachte Ajax in der 38. Minute in Führung. Der frühere Schalker Klaas Jan Huntelaar erhöhte nur eine Minute später und erzielte im zweiten Durchgang auch den dritten Amsterdamer Treffer (67.). Für den Schlusspunkt sorgte Rasmus Kristensen eine knappe Viertelstunde vor dem Ende der Partie. Bei Willem II spielte der Ex-Schalker Timon Wellenreuther im Tor.

SCHOTTLAND: Celtic Glasgow hat sich vorzeitig den 50. Meistertitel in Schottland gesichert. Nach dem 3:0 beim FC Aberdeen ist dem Team der achte Titel in Folge zwei Spieltage vor Saisonende nicht mehr zu nehmen. Rekordmeister bleiben die Glasgow Rangers, die bereits als Vizemeister feststehen. Allerdings schrumpft der Abstand, die Rangers wurden bisher 54 Mal Meister.

SERBIEN: Der frühere deutsche Fußball-Nationalspieler Marko Marin hat mit dem serbischen Topclub Roter Stern Belgrad den zweiten Meistertitel in Serie gefeiert. Die Mannschaft um den 16-maligen Nationalspieler setzte sich am Sonntagabend 1:0 (0:0) gegen FK Mladost Lucani durch und verteidigte damit ihren Titel aus dem Vorjahr erfolgreich. Zwei Spieltage vor Saisonende hat Belgrad acht Zähler Vorsprung und kann nicht mehr von Rang eins verdrängt werden. Marin stand im entscheidenden Spiel über 90 Minuten auf dem Platz.

ÖSTERREICH: RB Salzburg hat zum sechsten Mal in Serie die österreichische Fußball-Meisterschaft gewonnen und damit das Double perfekt gemacht. Das Team des deutschen Trainers Marco Rose bezwang am Sonntag auswärts Austria Wien mit 2:1 (0:0) und kann damit an der Tabellenspitze nicht mehr eingeholt werden. Die Tore für RB erzielten Xaver Schlager (81. Spielminute) und Hannes Wolf (86.), für Wien traf Dominik Prokop (71.). Bereits am vergangenen Mittwoch hatten sich die Salzburger mit einem souveränen 2:0 (2:0) gegen Rapid Wien den österreichischen Pokal gesichert.

DÄNEMARK: Der FC Kopenhagen ist zum 13. Mal dänischer Fußballmeister. Die Mannschaft von Trainer Ståle Solbakken setzte sich am Sonntag mit 3:2 (2:1) im Kopenhagener Derby gegen den Erzrivalen Brøndby durch und ist damit bereits drei Spieltage vor Saisonende nicht mehr vom Ligazweiten FC Midtjylland von der Tabellenspitze zu verdrängen. Das 22 Jahre alte FCK-Toptalent Robert Skov erzielte mit dem zwischenzeitlichen 1:1 sein 27. Saisontor. Damit fehlt ihm nur noch ein Treffer bis zur bisherigen Tor-Bestmarke des Ex-Schalkers Ebbe Sand aus dem Jahr 1998. Kopenhagens 82 bisherige Punkte bedeuten Ligarekord.