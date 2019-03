Auslandsfußball kompakt

BERLIN (dpa) -

ENGLAND: Als Premier-League-Spitzenreiter empfängt Manchester City am Dienstag den FC Schalke 04 zum Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League. Die Elf von Trainer Pep Guardiola siegte durch drei Tore des englischen Nationalspieler Raheem Sterling innerhalb von 13 Minuten gegen den FC Watford 3:1. Jürgen Klopp bleibt mit dem FC Liverpool aber bis auf einen Punkt dran. Drei Tage vor dem Gastspiel beim FC Bayern München siegten die Reds gegen den FC Burnley 4:2. Manchester United kassierte seine erste Liga-Niederlage unter Interimstrainer Ole Gunnar Solskjaer. Man United verlor am Sonntag beim FC Arsenal mit 0:2 (0:1).

SPANIEN: Mit einem Tor und einem 3:1-Sieg gegen Rayo Vallecano sorgte Lionel Messi für den passenden Rahmen beim 800. Profispiel seiner Karriere. 672 Spiele für den FC Barcelona und 128 Partien für Argentinien stehen beim 31-Jährigen seit seinem Profidebüt 2006 zu Buche. Dabei gelangen ihm insgesamt 651 Tore, darunter auch das Elfmetertor gegen Vallecano - zugleich sein 26. Treffer in der Primera División. Durch den 19. Saisonsieg liegt Barça weiter sieben Punkte vor Verfolger Atlético Madrid, der gegen CD Leganes 1:0 gewann.

ITALIEN: Hinter dem souveränen Spitzenreiter Juventus Turin, der am Freitag gegen Udinese Calcio 4:1 gewann, und Verfolger SSC Neapel darf Ex-Europacupsieger AC Mailand erstmals seit der Saison 2013/14 wieder vom Champions-League-Comeback träumen. Die Rossoneri siegten beim AC Chievo 2:1 und festigten den dritten Platz vor Stadtrivale Inter. Beim gerade in der Champions League gescheiterten Tabellenfünften AS Rom gibt der neue Trainer Claudio Ranieri am Montag gegen den FC Empoli sein Comeback auf der Trainerbank.

JAPAN: Lukas Podolski hat mit Vissel Kobe im dritten Saisonspiel der japanischen J League den zweiten Sieg geholt. Bei Vegalta Sendai setzte sich Kobe am Sonntag mit 3:1 durch. Dem spanischen Ex-Nationalspieler David Villa gelang dabei ein Tor. Podolski spielte die komplette Spielzeit durch.

USA: Ex-Weltmeister Bastian Schweinsteiger wartet weiter auf den ersten Saisonsieg in der US-Profiliga der Fußballer. Mit Chicago Fire kam der frühere Bayern-Star am Samstag im Heimspiel gegen Orlando City nur zu einem 1:1. Zum Auftakt in der nordamerikanischen Major League Soccer (MLS) hatte das Team aus Illinois mit 1:2 bei Los Angeles Galaxy verloren. Der 34 Jahre alte Schweinsteiger stand beim glücklichen Remis in der Startelf und spielte durch.

ÖSTERREICH: Red Bull Salzburg hat mit seinem deutschen Trainer Marco Rose einen Heimspiel-Rekord in Österreich eingestellt. Der Europa-League-Teilnehmer und souveräne Tabellenführer trennte sich am Sonntag von Sturm Graz mit 0:0. Damit blieben die Salzburger im 39. Bundesliga-Heimspiel nacheinander ohne Niederlage - was zuletzt vor fast 35 Jahren SSW Innsbruck gelungen war. Die Tiroler hatten vom 13. März 1982 bis 14. September 1984 in 39 Bundesliga-Heimspielen in Serie nicht verloren. Red Bull kassierte seine bislang letzte Liga-Heimniederlage am 27. November 2016 gegen Admira Wacker (0:1). Die Serie hat seit einem 4:1 eine Woche später gegen Altach Bestand.