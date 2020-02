Ausland in Kürze

Von: Redaktion DER FARANG | 23.02.20

Briten bekommen neue Reisepässe in Blau

LONDON (dpa) - Nach etwa 30 Jahren bekommen die Briten wegen des Brexits von März an wieder Reisepässe in Blau. In Dokumenten mit dieser Farbe bereisten sie früher einmal die Welt. 1988 haben sie aber die EU-Reisepässe in Burgundrot eingeführt. Diese dürfen nach Angaben der Regierung bis zum Ablaufdatum weiter benutzt werden. «Durch die Rückkehr zum ikonischen Design in Blau und Gold wird der britische Reisepass wieder mit unserer nationalen Identität verwoben, und ich kann es gar nicht abwarten, damit zu reisen», sagte die britische Innenministerin Priti Patel am Samstag in London.

Ryanair-Chef fordert strenge Sicherheitschecks für muslimische Männer

LONDON (dpa) - Der Chef der irischen Billigfluggesellschaft Ryanair hat sich dafür ausgesprochen, muslimische Männer vor dem Abflug strengeren Sicherheitskontrollen zu unterziehen als andere Passagiere. «Wer sind die Bombenattentäter? Es werden alleinreisende Single-Männer sein», sagte Michael O'Leary in einem am Samstag veröffentlichten Interview der britischen «Times». «Man kann ja nichts sagen, weil das als rassistisch gilt, aber es werden generell Männer muslimischen Glaubens sein.» In Begleitung ihrer Familie seien muslimische Männer hingegen grundsätzlich keine Gefahr, meint der für polarisierende Äußerungen bekannte Firmenboss. Das Risiko, dass sie sich mit ihren Kinder in die Luft sprengen würden, sei gleich Null. Seine Äußerungen stießen in Großbritannien auf scharfe Kritik.

Bericht: 2019 erneut mehr als 10.000 zivile Opfer in Afghanistan

KABUL (dpa) - Auch im vergangenen Jahr sind mehr als 10.000 Zivilisten in Afghanistan Opfer der andauernden Konflikte und Anschläge geworden. Mehr als 3.400 Bürger starben und knapp 7.000 weitere wurden 2019 verletzt, wie die UN-Mission in Afghanistan (Unama) in einem am Samstag veröffentlichten Bericht mitteilte. Damit gab es bereits im sechsten Jahr in Folge mehr als 10.000 Opfer in dem umkämpften Staat. Im Vergleich zu 2018 sank die Opferzahl jedoch leicht. Dem Bericht zufolge geht eine Mehrheit von rund 62 Prozent der Opfer auf das Konto militanter Gruppen wie der Taliban oder der Terrormiliz Islamischer Staat (IS). Etwas mehr als jedes vierte zivile Opfer wurde in Angriffe von Pro-Regierungs-Truppen verwickelt.

Erdogan kündigt Syrien-Gipfel mit Merkel, Macron und Putin an

ISTANBUL (dpa) - Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat für den 5. März einen Syrien-Gipfel mit Deutschland, Frankreich und Russland angekündigt. Er wolle mit Bundeskanzlerin Angela Merkel, dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron über die Lage in der umkämpften nordsyrischen Provinz Idlib reden, sagte Erdogan am Samstag in Izmir - ohne einen Ort für den Gipfel zu nennen. Russland ist Schutzmacht der syrischen Regierung, die Türkei unterstützt islamistische Rebellen. Die Lage in Idlib - dem letzten großen Rebellengebiet in Syrien - war zuletzt eskaliert. Nach UN-Angaben flohen seit Anfang Dezember rund 900 000 Syrer vor den heranrückenden Regierungstruppen und der Gewalt - auch in Richtung türkische Grenze. Das hatte in der Türkei, die bereits Millionen syrische Flüchtlinge beherbergt, Sorgen ausgelöst.

Finnland will bis zu 175 Asylbewerber aus Mittelmeerraum aufnehmen

HELSINKI (dpa) - Die finnische Regierung hat sich darauf verständigt, bis zu 175 Migranten aus Flüchtlingslagern in Zypern, Griechenland, Italien und Malta aufzunehmen. Damit solle die humanitäre Situation der Asylsuchenden verbessert werden, teilte das finnische Innenministerium am Samstag mit. Dabei soll es sich hauptsächlich um Minderjährige und Alleinerziehende handeln, die aus besonders stark von Konflikten betroffenen Ländern wie Syrien oder Afghanistan stammen. Die Flüchtlingszahlen gehen in Finnland seit längerem zurück. 2019 kamen nach Regierungsangaben noch rund 2500 Asylbewerber in das skandinavische EU-Land. Finnland ist der Ansicht, dass das europäische Asylsystem reformiert werden sollte. Dazu wird in diesem Frühjahr ein neuer Vorschlag der EU-Kommission erwartet.

Tirol legt im Transitstreit mit schärferen LKW-Kontrollen nach

INNSBRUCK/MÜNCHEN (dpa) - Im Streit um den Transitverkehr aus Deutschland und Italien will das österreichische Bundesland Tirol bestehende LKW-Fahrverbote noch stärker kontrollieren. Die Maßnahmen auf der Brenner-Route seien eine Reaktion auf die Forderung von EU-Verkehrskommissarin Adina Valean, Einschränkungen zu lockern, sagten Spitzenpolitiker des österreichischen Bundeslandes der «Tiroler Tageszeitung» (Samstag). «Werden unsere Kontrollen noch engmaschiger, dürfte das einen Theaterdonner in Deutschland und in Brüssel auslösen. Aber ohne Druck passiert nichts», sagte der konservative Landeschef Günther Platter. Bayerns Verkehrsministerin Kerstin Schreyer (CSU) reagierte am Sonntag verärgert. In Tirol gilt auf der Inntalautobahn ein sogenanntes sektorales LKW-Fahrverbot für verschiedene Industriegüter und Baustoffe. Zudem werden Lastwagen an manchen Tagen nur blockweise von Bayern nach Österreich gelassen.

Frankreichs Präsident: Wir stehen hinter unseren Bauern

PARIS (dpa) - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat in Paris die Internationale Landwirtschaftsmesse eröffnet und sich Fragen von Landwirten und Bürgern gestellt. «Wir stehen hinter unserer Landwirtschaft und unseren Bauern», sagte der Staatschef am Samstag an Vertreter von Bauernverbänden gerichtet. Diese hatten zuvor zunehmende pauschale Angriffe auf den Berufsstand der Bauern kritisiert. Handlungen gegen Landwirte seien mit nichts zu rechtfertigen, sagte Macron. Die Landwirtschaft müsse im Mittelpunkt der Modernisierung stehen, betonte er weiter.

Erster Reaktor des Atomkraftwerks Fessenheim ist vom Netz

FESSENHEIM (dpa) - Im elsässischen Atomkraftwerk Fessenheim, das seit Jahrzehnten als Sicherheitsrisiko gilt, ist der erste Reaktorblock abgeschaltet worden. Er wurde am frühen Samstagmorgen vom Stromnetz getrennt, wie der französische Energiekonzern EDF mitteilte. Der Vorgang, der am Freitagabend begonnen hatte, verlief demnach wie geplant. Rund 100 Demonstranten, darunter Bürger Fessenheims und Angestellte des Werkes, protestierten am Abend und in der Nacht gegen die Abschaltung, wie Medien berichteten. Der zweite Block des ältesten noch laufenden Atomkraftwerks Frankreichs soll am 30. Juni vom Netz gehen. Atomkraftgegner vor allem in Deutschland und der Schweiz hatten sich lange ohne Erfolg für ein Abschalten der beiden Reaktoren eingesetzt. Deutsche Politiker und Umweltaktivisten begrüßten die erste Etappe der Stilllegung. Fessenheim ist seit 1977 in Betrieb.

Bulgarien: Nationalisten ehren einstigen Kriegsminister

SOFIA (dpa) - Mit Fackeln, Kränzen und Blumen haben Nationalisten in Bulgarien den einstigen Kriegsminister und Ultranationalisten Hristo Lukow geehrt. Sie versammelten sich am Samstagabend vor dem Wohnhaus des Kriegsministers in Sofia. Der General war am 13. Februar 1943 von antifaschistischen Partisanen erschossen worden. Ein auch in diesem Jahr in der Hauptstadt geplanter Straßenumzug, bekannt als Lukow-Marsch, wurde verboten und fand erstmals seit 2003 nicht statt. Mit dem Marsch gedachten die extrem Rechten Lukows (1887-1943), mit dabei waren auch Rechte aus mehreren europäischen Ländern. Die Bundespolizei hatte am Freitag am Flughafen Dortmund die Ausreise von neun mutmaßlichen Rechtsextremen nach Sofia zu dem Marsch gestoppt.

Bloomberg geht wegen angeblich sexistischer Äußerungen in Offensive

WASHINGTON (dpa) - Unter wachsendem Druck wegen angeblich sexistischer Äußerungen geht der demokratische Präsidentschaftsbewerber Mike Bloomberg in den USA in die Offensive: Der Milliardär bot am Freitag an, Vertraulichkeitsvereinbarungen seines Konzerns mit drei Frauen aufzuheben, damit diese über seine angeblichen Bemerkungen Auskunft geben könnten. Bloomberg teilte weiter mit, solange er das Unternehmen führe, würden bei Beschwerden über sexuelle Belästigung keine Vertraulichkeitsvereinbarungen mehr abgeschlossen. Der frühere New Yorker Bürgermeister Bloomberg bewirbt sich um die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten, um bei der Wahl im November Amtsinhaber Donald Trump herauszufordern.