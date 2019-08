Von: Redaktion DER FARANG | 15.08.19

BANGKOK: Ein Pakistaner und ein Inder wurden festgenommen, weil sie einen Inder auf der Fahrt von Bangkok nach Pattaya ausgeraubt hatten.

Die beiden Ausländer hatten über Facebook freundschaftliche Kontakte zu einem Inder geknüpft, der nach Thailand kommen und in Pattaya arbeiten wollte. Der Inder erhoffte sich bei seiner Ankunft in Thailand von den beiden Männern Unterstützung. Die drei trafen sich auf der Sukhumvit Road in Bangkok und einigten sich, gemeinsam nach Pattaya zu fahren. Auf der Fahrt zwangen der Pakistaner und der Inder ihr Opfer, sein Handy und Bargeld in Höhe von 100.000 Baht abzugeben. Dann warfen sie das Gepäck und den Reisepass des Inders aus dem Auto. Schlussendlich wurde der Inder im Unterbezirk Nong Nan der Provinz Chachoengsao aus dem Fahrzeug geschmissen. Die Immigration verhaftete den Pakistaner in einem Dorf der Provinz Samut Prakan und den Inder in einer Wohnung im Bangkoker Stadtviertel Lat Krabang.