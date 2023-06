Ausländischer Biker rast in Pattaya in den Tod

Auf der Second Road in Nord-Pattaya verunglückte ein ausländischer Biker tödlich. Foto: Facebook/Pattaya Message

PATTAYA: Ein ausländischer Motorradfahrer auf einem Big Bike verunglückte am Montag (12. Juni 2023) in den frühen Morgenstunden in Pattaya und kam dabei ums Leben, nachdem er mit einem Straßenschild kollidiert war.

Der nicht identifizierte Ausländer, geschätzt zwischen 30 und 35 Jahren alt, wurde tot auf einem Gehweg an der Pattaya Second Road in einer Blutlache aufgefunden.

Rettungskräfte der Sawang Boriboon Rescue Foundation wurden um 03.00 Uhr zum Unfallort gerufen und bemühten sich, dem Mann medizinische Hilfe zu leisten. Aufgrund seiner schweren Verletzungen erlag er jedoch seinen Wunden und verstarb kurz darauf.

Die örtliche Polizei von Pattaya fand auf der Straße ein beschädigtes rotes Honda CB650R-Motorrad mit einem Bangkoker Kennzeichen. In der Nähe des Verstorbenen wurde auch ein abgerissener Metallwegweiser entdeckt. Es wurden keine Ausweispapiere bei ihm gefunden.

Ein Augenzeuge berichtete, dass er den Verstorbenen mit hoher Geschwindigkeit fahren sah, bevor er in einer Kurve die Kontrolle über sein Motorrad verlor. Der Mann geriet dann auf den Bürgersteig und kollidierte mit einem Wegweiser, was zu seinem Tod führte.

Die Polizei überprüft derzeit Videoaufnahmen des Unfalls, um die genaue Ursache des Zusammenstoßes zu ermitteln. Der Verstorbene wurde ins Banglamung Hospital gebracht, und die Botschaft sowie die Angehörigen werden kontaktiert, um die letzten Vorbereitungen für die Beerdigung zu treffen.