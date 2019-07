Von: Redaktion DER FARANG | 01.07.19

MAE HONG SON: Offenbar ausländische Touristen haben am Montagmorgen in der Nähe des Flusses Pai eine Flagge des Königshauses und die thailändische Nationalflagge niedergerissen.

Sowohl die dreifarbige Nationalfahne als auch die Symbole der königlichen Familie werden in Thailand mit größtem Respekt behandelt. Ein Gesetz gegen Majestätsbeleidigung kriminalisiert jede Handlung, die als negativ gegenüber der Monarchie eingestuft werden kann. Darauf steht eine maximale Gefängnisstrafe von 15 Jahren.

Der Leiter der Polizeistation Pai, Oberst Saman Chitboon, sagte „Khao Sod“: „Es waren Farangs. Sie gingen die Straße entlang, nahmen die Fahnenstangen und marschierten wie bei einer Parade herum. Danach legten sie die Fahnen auf den Boden." Der gesamte Vorfall sei von einer Überwachungskamera festgehalten worden. Saman identifizierte die Touristen nicht nach Name oder Nationalität. Der Oberst sagte weiter, die ausländischen Touristen müssten mit einer Geldstrafe rechnen. Im Januar wurde ein amerikanischer Tourist kurzzeitig von der Polizei in der Provinz Krabi festgenommen, nachdem er eine königliche Flagge an einem Strand niedergerissen hatte. Der 22 Jahre alte Tourist kam mit einer Verwarnung davon. Die Polizei sagte, der Amerikaner habe die Fahne als Andenken behalten wollen.